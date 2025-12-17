부산시 ‘HAHA캠퍼스’ 행정절차 마무리… 내년 본격 착수
부산형 시니어 복합단지 구축
총사업비 606억원 투입
2033년까지 단계적 조성
부산시가 ‘하하(HAHA)캠퍼스’ 조성사업의 핵심 관문인 도시관리계획 변경 결정을 마무리하고, 내년부터 사업을 본격 추진한다.
부산시는 부산가톨릭대학교 신학교정에 하하캠퍼스를 조성하는 데 필요한 주요 행정 절차를 모두 완료했다고 17일 밝혔다. 도시관리계획(가톨릭대학교) 변경 결정 고시를 끝으로 그동안 계획 단계에 머물던 사업이 실행 단계로 전환됐다는 평가다.
시는 올해 초부터 타당성 조사와 기본계획 수립을 시작으로 지방재정투자심사, 관계기관 업무협약(MOU) 체결, 도시관리계획 변경 등 필수 절차를 추진해 왔다. 내년도 본예산에는 건물 새 단장(리모델링)을 위한 실시설계용역비 14억6000만원을 반영해 사업 추진을 위한 재정적 기반도 마련했다.
특히 사업 추진의 최대 난제로 꼽혀온 학교시설 무상사용 문제도 해결됐다. 시는 부산가톨릭대학교 및 학교법인과의 협상을 거쳐 지난달 교육부 최종 허가를 받아 건물 1개 동 기부채납, 2개 동 30년 무상사용, 토지 지상권 설정 등 핵심 권리를 확보했다.
하하캠퍼스는 ‘행복하고 건강하게 나이 들기(Happy Aging, Healthy Aging)’를 목표로 하는 부산형 시니어 복합단지다. 부산가톨릭대학교 신학 교정 내 6만3515㎡ 부지의 유휴시설을 활용해 문화·여가, 건강·체육, 교육, 일자리, 주거, 실버산업 기능을 하나로 집약한다. 대학과 연계한 디지털·헬스 중심 모델이라는 점에서 기존 시니어 시설과 차별화된다.
총사업비는 606억원 규모다. 1단계에서는 유휴건물 3개 동과 야외 운동장 등을 활용해 교육·문화·여가·평생교육 프로그램을 운영하고 2028년까지 완료할 계획이다. 2단계에서는 기존 대학시설 4개 동을 활용해 생애 재설계와 재취업 지원, 지산학 협력 기반 시설을 확충해 2033년까지 사업을 마무리한다. 스포츠센터와 대학 기반 은퇴자 공동체(UBRC) 조성은 별도 사업으로 추진된다.
시는 본격 착수에 앞서 마중물 사업도 병행해 왔다. 야외 체육시설과 무장애 산책로 조성, 하하에듀프로그램 운영, 건강센터 설치 등을 추진했고, 지난해에는 문화체육관광부 생활체육시설 확충 지원사업에 선정돼 국비 40억원을 확보했다.
박형준 부산시장은 “하하캠퍼스는 급속한 고령화에 대응하는 부산형 도시 전략 사업”이라며 “행정적 기반이 마련된 만큼 사업을 속도감 있게 추진해 어르신이 살기 좋은 노인행복도시 부산을 만들어가겠다”고 말했다.
