이 대통령 또 반박한 인천공항 사장 “외화 단속 법적책임 없어”
이학재 인천국제공항공사 사장이 ‘책갈피 달러 단속 업무가 공사 소관이라는 이재명 대통령 지적을 다시 한번 공개적으로 반박했다.
불법적으로 외화를 반출하는 것을 단속할 책임은 관세청에 있다는 것이다.
이 사장은 17일 페이스북을 통해 “외화 불법반출 단속의 법적 책임은 관세청에 있고, 인천공항은 업무협약(MOU)으로 협조하는 것”이라고 밝혔다.
이 사장은 이어 “MOU는 협력의사를 나타내는 것이고 법적 책임이 없다”며 “이와 달리 위탁은 법령 혹은 계약에 따라 업무를 다른 기관에 맡기는 것으로 법적 책임이 있다”고 덧붙였다.
이 사장은 그러면서 인천공항은 위탁이 아닌 MOU를 맺어 유해물질 보안 검색시 관세청 업무를 도와주는 것에 불과하다고 강조했다.
그러고는 “사실에 입각한 정확한 보고를 해줄 것을 국정최고책임자 참모들께 당부드린다”고 목소리를 높였다.
이 사장은 이 대통령 지적을 반박하는 내용의 글을 지난 14일 페이스북에 올린 데 이어 전날엔 기자간담회를 열고 “책갈피 속에 100달러짜리를 끼워 넣었을 때 검색 안 되는 부분을 전수조사를 통해서 할 수 있느냐 하는 말씀은 실질적으로 가능하지 않다”고 말했다.
이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등의 업무보고에서 “수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는데 실제 그러냐”고 이 사장에게 물었다.
이 대통령은 이 사장이 제대로 답을 못하자, 공개적으로 그를 질타했다. 그러고는 이 같은 밀반입에 대비해 공항에서 책을 전수조사를 실시할 것을 지시했다.
이 대통령은 이날 산업자원통상부 등을 대상으로 한 업무보고에서도 “관련 기사 댓글에 보니 관세청과 공항 공사가 MOU를 맺었기 때문에 공항공사가 담당하는 게 맞다고 나와 있더라”라며 “업무보고 자리에서 발언을 하고는 뒤에 가서 딴 이야기를 하는 사람들이 있다”고 지적했다.
이 대통령은 “특정 개인 문제라고 하기는 어렵고 하나의 풍토 문제”라며 전제를 달았지만, 사실상 이학재 인천국제공항공사 사장을 염두에 둔 발언이라는 해석이 나왔다.
이 사장은 3선 국회의원 출신으로, 윤석열정부 때인 2023년 6월 사장에 임명됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
