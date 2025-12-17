올림픽대로 디지털 미디어벨트 ‘크리스마스 트리’ 공익캠페인 눈길
서울 올림픽대로 여의도 진입구간에 설치된 디지털 미디어벨트에 6개의 초대형 크리스마스 트리가 등장하며 연말 퇴근길 시민들에게 따뜻한 위로와 희망의 메시지를 전하고 있다.
한국지방재정공제회 옥외광고센터(이하 옥외광고 센터)는 지난 16일부터 오는 25일까지 올림픽대로 디지털 미디어벨트에서 연말을 기념하는 공익캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 캠페인은 주요 도심 간선도로를 오가는 시민들이 짧은 순간에도 연말 분위기를 느낄 수 있도록 기획됐다.
캠페인 콘텐츠는 디지털 미디어벨트에 설치된 6개의 대형 디지털 옥외광고물을 활용해 크리스마스 트리 이미지를 송출하는 방식으로 구성됐다.
차량 정체가 잦은 올림픽대로의 특성을 고려해 빠르게 지나가는 순간에도 직관적으로 인식할 수 있도록 시각적 요소와 색감을 단순하면서도 따뜻하게 연출했다.
한겨울 연말을 상징하는 크리스마스 트리는 추운 계절 속에서도 희망과 새 출발을 의미하는 상징물이다. 전광판 속 트리는 단순한 장식이 아닌, 한 해를 마무리하는 시민들에게 잠시 숨을 고르고 마음을 데울 수 있는 정서적 메시지를 전달한다.
이번 캠페인은 디지털 옥외광고가 상업적 목적을 넘어 도시의 분위기를 형성하고 시민의 감정과 공감에 기여하는 공공 커뮤니케이션 수단으로 확장되고 있다는 점에서도 의미가 크다. 최근 국내외 주요 도시에서 공공 미디어를 활용한 감성적 콘텐츠가 확산되는 흐름과도 맞닿아 있다.
차병준 옥외광고센터장은 “연말연시를 맞아 시민 여러분께 작은 응원의 마음을 전하고자 이번 공익캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 디지털 옥외광고가 도시 환경과 조화를 이루며 공공적 가치를 전달할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
