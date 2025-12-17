시사 전체기사

[속보] 이창용 “현재 환율, 금융위기 아니지만 물가·양극화 위기”

입력:2025-12-17 14:25
수정:2025-12-17 14:38
이창용 한국은행 총재가 지난 15일 서울 중구 한국은행 별관에서 '통화정책의 과제:커뮤니케이션과 정책수단'을 주제로 열린 2025년 한국은행 통화정책 콘퍼런스에서 환영사를 하고 있다. 연합뉴스

이창용 한국은행 총재가 원·달러 환율 수준과 관련해 “위기라 할 수 있고 걱정이 심하다”고 17일 밝혔다.

이 총재는 이날 오후 서울 중구 한은에서 열린 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회에서 “전통적인 금융위기는 아니다”면서도 이렇게 말했다.

이 총재는 “우리나라는 현재 순대외채권국이기 때문에 환율이 절하되면 이익 보는 분들도 많다”며 “금융기관이 넘어지고 국가 부도 위험이 있는 금융위기는 아니다”고 설명했다.

다만 이 총재는 “환율이 물가에 미치는 영향이 크고, 우리 내부에서 이익을 보는 사람과 손해 보는 사람이 극명히 나뉜다”며 “사회적 화합이 어려운 환경이 조성될 수 있다”고 지적했다.

이 총재는 그러면서 “성장 양극화 등을 생각할 때 환율이 안심할 수 있는 수준은 아니라 생각한다”고 강조했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

