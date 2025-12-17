경복궁 관람료 얼마 낼 수 있나 묻자 돌아온 의외의 답변
경복궁과 창덕궁 등 주요 궁궐을 둘러보는 데 1만원 가까이 낼 수 있다는 설문 조사 결과가 발표됐다.
현재 경복궁 관람료(성인 1명당 3000원)와 비교하면 3배 넘는 액수다. 특히 최근 1년 이내에 궁궐을 방문하지 않은 이들도 관람료로 9000원 이상을 지불할 수 있다고 밝혔다.
20년째 제자리인 궁궐과 조선왕릉 관람료를 적정 수준으로 올려야 한다는 의견이 계속해 나오는 상황에서 나온 결과라 이목이 쏠린다.
17일 국가유산청 궁능유적본부와 CST 부설 문화행정연구소가 발간한 ‘궁·능 서비스 관람료 현실화 방안 정책 연구’ 공청회 자료에 따르면 서울 4대 궁궐과 조선왕릉, 종묘를 다녀간 방문객은 궁궐과 종묘 관람료로 평균 9730원을 지불할 의사가 있는 것으로 파악됐다.
지난달 6~21일 관람객 2341명을 대상으로 설문 조사한 결과다.
연구소는 궁능유적본부 의뢰로 궁·능 관람료 현실화 방안과 각국 현황 등을 분석해 지난달 27일 열린 공청회에서 내용을 공개했다.
그 결과 관람객 대부분은 고궁이나 왕릉에서 1~2시간 머무른 것으로 나타났다.
‘문화유산 관람’(1123명) 목적으로 방문하는 사람이 가장 많은 것으로 나타났다. ‘산책’(585명), ‘문화적 가치’(319명), ‘문화유산 체험’(221명) 순이었다.
관람료로 얼마나 낼 수 있는지 묻는 말에 고궁·종묘는 평균 9730원, 능·원 즉, 조선왕릉은 평균 8458원을 낼 수 있다고 답했다.
최근 1년 이내에 고궁과 왕릉을 방문하지 않은 경우도 큰 차이가 없었다.
비 관람객 300명을 대상으로 조사한 결과, 지불할 수 있는 고궁·종묘 관람료는 평균 9211원, 능·원 관람료는 8548원이었다.
연구소는 관람객과 비 관람객을 모두 고려하면 고궁·종묘 관람에는 평균 9665원, 능·원 관람에는 평균 8468원을 지불할 의사가 있는 것으로 볼 수 있다고 설명했다.
다만 연구소는 지불 의사와 실제 지불 여부는 차이가 있을 수 있다고 봤다.
이번 연구를 맡은 김재규 CST 책임연구위원은 “고궁과 능·원의 차이 등이 왜 나타나는지 고민할 필요가 있다”고 말했다.
이어 “(관람료) 할인 제도와 관련해서 긍정적인 답변이 과반 수준으로 나타났다”며 “특히 한복 착용이나 고령자 무료입장에 대한 지지가 강했다”고 부연했다.
최근 궁·능 관람료를 현실화해야 한다는 주장엔 힘이 실리고 있다.
이재명 대통령은 지난 16일 열린 국가유산청 업무보고에서 궁·능 관람료에 대해 “설득 과정을 거쳐 조정할 필요가 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 “온 국민이 세금을 내서 관리비를 대신 내주고, 방문하는 소수가 혜택을 누리고 있다”며 “최소한 사용하는 데 따른 비용은 부담해야 형평에 맞다”고 말했다.
허민 국가유산청장은 이이 대해 “국민 공감대가 필요한 부분이다. 그간의 자료, 공청회 내용 등을 토대로 국민들과 함께 논의해 (인상 여부 등을) 정하겠다”고 말했다.
궁능유적본부에 따르면 지난 11월 기준 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 관람객은 약 1696만명으로 집계됐다.
특히 외국인 관람객은 2023년 약 201만명에서 2024년 약 317만명, 올해 404만명으로 매년 증가했다. 총관람객과 외국인 관람객 모두 역대 최다 수치다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사