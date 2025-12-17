올해의 의학기자상, 젊은 의학기자상 등 3명 선정

의기협, 18일 송년의 밤 행사서 시상…박진식 이사장 ‘환자 소통 병원경영인상’



‘국민 소통 의학회상’에는 대한치매학회, 천식알레르기학회 선정



올해의 의학기자상을 받은 동아일보 박성민 기자(왼쪽)와 올해의 젊은 의학기자상을 수상한 머니투데이 박미주(가운데), 쿠키뉴스 신대현 기자. 한국의학바이오기자협회 제공

협회가 지난해 제정한 ‘올해의 의학기자상’은 객관적이고 심층적인 취재로 의학·바이오·보건복지 분야의 우수 기사를 발굴하며 의학 저널리즘 발전에 기여한 기자에게 수여한다. 젊은 의학기자상은 40세 미만 회원 기자에게 수여된다.



올해에는 총 10명의 회원 기자가 응모했다. 강대희 서울대 의대 예방의학교실 교수가 심사위원장을 맡았고 7명의 보건의료 및 홍보계 인사가 심사를 진행했다. 수상자는 기사의 사회적 반향(40점), 독창성(30점), 협회 활동 공헌도(30점)를 기준으로 평가해 결정됐다.

'환자 소통 올해의 병원 경영인상'을 받은 박진식 혜원의료재단 이사장과 '국민 소통 올해의 의학회상'을 수상한 대한치매학회 최성혜 이사장(가운데), 대한천식알레르기학회 장안수 이사장.

아울러 의기협은 ‘환자 소통 올해의 병원경영인상’ 수상자로 환자·의료기관·지역 사회와의 소통을 강화하고 ESG 경영을 선도하며 의료의 공공성과 지속 가능성을 높인 공로로 혜원의료재단 박진식 이사장을 선정했다. 또 한해 동안 국민 건강 증진을 위해 활발히 활동한 학회에 주는 ‘국민소통 올해의 의학회상’에는 의기협과 함께 심포지엄을 개최하며 국민의 질병 인식도 향상에 힘쓴 대한치매학회와 대한천식알레르기학회가 공동 선정됐다.

의학기자상 수상자들에게는 상패와 상금이 수여되며 시상식은 18일 안다즈서울강남호텔에서 개최되는 의기협 ‘2025년 송년의 밤’ 행사에서 진행될 예정이다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국의학바이오기자협회(이하 의기협)는 2025년 ‘올해의 의학기자상’ 수상자로 동아일보 박성민 기자, ‘젊은 의학기자상’에 머니투데이 박미주 · 쿠키뉴스 신대현 기자를 선정했다고 17일 밝혔다.협회가 지난해 제정한 ‘올해의 의학기자상’은 객관적이고 심층적인 취재로 의학·바이오·보건복지 분야의 우수 기사를 발굴하며 의학 저널리즘 발전에 기여한 기자에게 수여한다. 젊은 의학기자상은 40세 미만 회원 기자에게 수여된다.올해에는 총 10명의 회원 기자가 응모했다. 강대희 서울대 의대 예방의학교실 교수가 심사위원장을 맡았고 7명의 보건의료 및 홍보계 인사가 심사를 진행했다. 수상자는 기사의 사회적 반향(40점), 독창성(30점), 협회 활동 공헌도(30점)를 기준으로 평가해 결정됐다.아울러 의기협은 ‘환자 소통 올해의 병원경영인상’ 수상자로 환자·의료기관·지역 사회와의 소통을 강화하고 ESG 경영을 선도하며 의료의 공공성과 지속 가능성을 높인 공로로 혜원의료재단 박진식 이사장을 선정했다. 또 한해 동안 국민 건강 증진을 위해 활발히 활동한 학회에 주는 ‘국민소통 올해의 의학회상’에는 의기협과 함께 심포지엄을 개최하며 국민의 질병 인식도 향상에 힘쓴 대한치매학회와 대한천식알레르기학회가 공동 선정됐다.의학기자상 수상자들에게는 상패와 상금이 수여되며 시상식은 18일 안다즈서울강남호텔에서 개최되는 의기협 ‘2025년 송년의 밤’ 행사에서 진행될 예정이다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지