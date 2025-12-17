‘어쩔수가없다’ 아카데미 청신호…국제영화상 예비후보 올라
‘케데헌’ OST ‘골든’은 주제가상 예비후보
박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 미국 최고 권위의 영화상인 아카데미(오스카) 시상식 국제영화상 예비후보에 올랐다. K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 OST ‘골든’은 주제가상 예비후보로 이름을 올렸다.
아카데미상을 주관하는 미국영화예술과학아카데미(AMPAS)는 내년 3월 15일 열리는 제98회 아카데미 시상식의 국제영화상, 주제가상 등 12개 부문 쇼트리스트(예비후보)를 16일(현지시간) 발표했다. 작품상과 감독상, 주연상 등 주요 부문은 포함되지 않았다.
국제영화상 부문에는 86개 국가·지역 출품작 가운데 15편이 예비후보로 지명됐다. ‘어쩔수가없다’와 자파르 파나히 감독의 ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스), 요아킴 트리에르 감독의 ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이), 가자지구 소녀의 비극을 담은 ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지), 재일교포 이상일 감독의 ‘국보’(일본) 등이다. ‘국보’는 분장상 부문에도 노미네이트됐다.
주제가상 부문 예비후보에는 ‘골든’과 함께 뮤지컬 영화 ‘위키드: 포 굿’의 ‘더 걸 인 더 버블’ ‘노 플레이스 라이크 홈’, ‘아바타: 불과 재’의 ‘드림 애즈 원’, ‘F1 더 무비’의 ‘드라이브’ 등이 포함됐다. 최종 후보는 내년 1월 22일 발표된다.
‘어쩔수가없다’는 아카데미 전초전으로 불리는 골든글로브 시상식에서도 뮤지컬·코미디 영화 부문 최우수 작품상과 외국어(비영어권)영화상, 남우주연상(이병헌) 등 3개 부문 후보에 오른 바 있다. ‘케데헌’은 최우수 애니메이션상과 주제가상(‘골든’), 박스오피스 흥행상 부문에 노미네이트됐다.
북미 영화평론가·기자들이 수여하는 크리틱스초이스 어워즈에서는 ‘어쩔수가없다’가 각색상과 외국어영화상 후보에, ‘케데헌’이 애니메이션상과 주제가상(‘골든’) 후보로 각각 지명됐다.
