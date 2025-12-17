쿠팡 대표 “이번 정보유출, 美 개인정보보호법상 신고할 사안 아냐”
“이슈 대한 관심 지속돼 오늘 공시”
해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 이번 정보유출 사태를 두고 “현재 유출된 데이터의 유형을 봤을 때 미국의 개인정보보호법상 신고해야 하는 사안은 아니”라고 말했다. 이번에 유출된 정보는 이름, 이메일, 배송지 주소, 공동현관 비밀번호, 주문내역 등이다.
로저스 대표는 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에서 이번 사건을 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고한 시점에 대한 질의에 “SEC 규정에 따르면 이번 사고 같은 경우는 중대 사고가 아니어서 공시할 의무는 없었다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “다만 이번 이슈가 지속적으로 관심을 받는 상황이기 때문에 이를 고려해 오늘 공시를 진행했다”고 덧붙였다.
청문회에서 보상 방안 관련 질의가 나오자 로저스 대표는 “규제 기관 조사에 응하고 있으며 파악 중”이라며 “조사 결과와 함께 보상안을 마련해 발표하겠다”고 답했다. 그러면서 “쿠팡은 데이터 거버넌스 강화를 위해 노력하고 있다”며 “개인정보 중 불필요한 부분은 보관하지 않도록 검토하고 있다”고 밝혔다.
청문회를 일주일 앞둔 지난 10일 선임된 로저스 대표는 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc의 최고관리책임자(CAO)로 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장의 복심으로 불린다. 김 의장은 이날 청문회에 증인으로 채택됐으나 “글로벌 기업의 CEO로서 공식적인 비즈니스 일정들이 있다”며 불출석 사유서를 제출했다.
