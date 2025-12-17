애물단지가 보물단지로…강원도 석탄 경석 산업화 시동
강원도가 ‘애물단지’였던 석탄 경석을 대체 산업자원으로 전환하는 사업을 본격적으로 추진한다.
석탄 경석은 석탄을 캐는 과정에서 발생하는 돌이다. 태백, 정선 등 강원도 탄광지역을 중심으로 1억5000만t 이상 쌓여있는 것으로 추산된다. 경석은 그동안 폐기물로 분류돼 자원으로 활용하는 데 어려움이 있었다.
폐광지역에는 경석이 곳곳에 매립돼 있다. 건축 등 개발행위를 하다가 경석이 나오면 폐기물 처리비용이 추가로 발생하고 공사가 늦어지는 등 사업 추진에 어려움이 많았다.
경석은 지난해 폐기물관리법 개정을 통해 폐기물에서 제외되면서 산업화의 길이 열렸다. 올해 실태조사, 기본계획 수립 연구용역이 마무리되면서 내년부터 본격적인 사업을 추진할 수 있는 기반이 마련됐다.
연구용역을 통해 폐광지역 경석 실태조사, 적치장 특성 분석, 건설‧환경‧신소재 등 활용 가능성, 산업화 전략, 투자 유치 방향 등 자원화 기반 구축을 위한 방안이 마련됐다.
특히 경석은 파쇄, 선별 등 가공 과정을 거쳐 건설용 자재와 세라믹 소재 등 다양한 산업화가 가능할 것으로 전망됐다.
도는 내년부터 5억원을 투입해 경석 활용 제품의 연구개발, 시험생산 지원, 산업 인증기준 정립 등 사업을 추진한다.
경석의 자원화를 통해 경석 활용 소재‧부품 개발이 촉진되고 기업 참여가 확대돼 폐광지역에 새로운 산업 생태계가 구축될 것으로 전망된다.
손창환 글로벌본부장은 17일 “경석의 자원화는 폐광지역의 산업구조 전환과 지속 가능한 성장 기반 마련에 중요한 계기가 될 것”이라며 “제도적 기반 구축부터 상용화까지 전 과정에 대한 지원을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출로 이어질 수 있게 하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
