재력가 딸 속여 100억원 빼돌린 20대 항소심서 감형
징역 20년→16년
대구고법 형사2부(고법판사 왕해진)는 사귀는 것처럼 여성을 속여 피해 여성 부모의 자산 100억원 상당을 빼돌린 혐의(특정경제범죄가중처벌법 위반)로 기소된 20대 A씨에게 1심이 내린 징역 20년을 파기하고 징역 16년을 선고했다고 17일 밝혔다.
A씨가 빼돌린 현금 중 일부를 보관한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 기소된 30대 공범 B씨에게는 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 유지했다.
A씨는 2023년 11월부터 지난 3월까지 재력가의 딸 20대 여성 C씨가 자신에게 호감을 보이자 사귀는 것처럼 속여 C씨 부모가 가진 현찰과 부모 계좌에 있던 현금 자산 100억원 상당을 빼돌린 혐의로 기소됐다.
A씨는 자금 추적을 피할 목적으로 70억원 가량을 상품권으로 전환한 뒤 이를 다시 개인 상품권 업자에게 되팔아 현금화해 은닉했고 일부는 공범 B씨에게 전달한 것으로 조사됐다. 검찰은 수사 과정에 확보한 압수물인 29억원 상당의 현금과 상품권, 명품 시계와 가방 등을 가압류했다.
재판부는 “피해자들의 분노를 고려하더라도 1심 선고는 양형 기준을 벗어난 것으로 판단된다”며 “대법원의 양형 기준에 비춰 1심 선고가 무겁다는 피고인의 양형 부당 주장을 받아 들인다”고 밝혔다.
앞서 검찰은 A씨에게 징역 30년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 피해자들의 경제적 기반을 흔든 것은 물론 인격적으로 말살하고 파탄시켰다며 중형을 선고했었다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
