대구 엑스코 조직 개편 단행 ‘글로벌 경쟁력’ 강화
대구 엑스코(대표이사 전춘우)는 글로벌 전시 경쟁력 강화를 목표로 한 조직개편을 단행했다고 17일 밝혔다.
이번 개편은 전시 산업의 대형화·전문화·국제화 흐름에 대응해 전문성과 사업성을 높이고 신사업 추진 동력을 확보하기 위한 전략적 조치다.
산업재·소비재 전시 분리 운영을 통한 전문성 강화, 신규 대형 전시 기획과 해외 신사업 발굴을 위한 전담 인력 배치, 수출·구매상담회 등 글로벌 비즈니스 기능 확대, DX(디지털 전환)와 ESG 기반의 친환경 스마트 전시장 운영체계 고도화 등이 주요 내용이다.
전시실을 인공지능전환(AX), 차세대성장(NX), 고객경험(CX) 체계로 재구성한다. 이는 기존 산업재·소비재 중심의 단순한 분류를 넘어 보다 세분화된 운영 체계를 마련함으로써 전문적인 전시 기획·운영 역량을 강화하기 위한 조치다. 전시실별로는 AX전시실이 미래 혁신기술 전시회를, NX전시실이 차세대 성장 산업 전시회를, CX전시실이 소비재 중심 전시회를 담당하게 된다.
또 ‘길드 조직’ 도입 등 유연한 조직 운영 방식을 확대해 전시 운영의 시너지를 높일 계획이다. 전시실에는 수출지원담당관 등 전담 인력을 배치해 중소기업 수출 지원과 신사업 발굴 기능도 더욱 강화할 예정이다. 기존 부서들도 새 틀에 맞게 변경하거나 신설했다.
전춘우 엑스코 대표이사는 “이번 조직개편은 매출 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 추진하기 위한 것”이라며 “전시회의 전문화, 신사업 발굴 등 지속가능한 성장 전략을 균형 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.
