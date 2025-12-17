“지금 아니면 못 사” 삼성 트라이폴드, 2분만에 또 완판
초도 물량 3500~4000대 추정
출고가 359만400원…웃돈 붙어 중고거래
판매량 제한으로 웃돈이 붙어 거래되고 있는 삼성전자의 두 번 접는 스마트폰 ‘갤럭시Z 트라이폴드’가 또 완판됐다.
17일 업계에 따르면 이날 오전 10시 삼성닷컴에서 진행된 트라이폴드 재입고 구매 신청은 시작 2분 만에 마감됐다. 마감 후 삼성닷컴에는 “성원에 감사드린다. 준비된 물량이 소진됐다”며 “재입고 알림을 신청하면 입고 시 안내하겠다”는 문구가 게시됐다.
이날 오프라인 매장에도 재입고 물량이 일부 들어왔다. 하지만 이는 지난 12일 출시 당일 매장을 방문했지만 구매하지 못한 고객을 위한 사전 발송 예약 제품이다. 삼성전자는 이날 매장에 방문하는 고객에게는 예약 순번을 부여, 다음 달 추가 물량 입고 시 구매 우선권을 부여할 예정이다.
트라이폴드는 출시 당일 주요 매장에서 개점 직후 전량 판매되며 주목받았다. 온라인에서도 판매 개시 약 5분 만에 준비 물량이 모두 소진됐는데, 이번에는 더 빠른 속도로 제품이 품절됐다.
삼성전자는 구체적 공급 물량을 밝히지 않았으나 업계에서는 3500~4000대를 초도 물량으로 추정하고 있다. 출시 당일과 이날 각각 수백 대가 공급된 것으로 보인다.
트라이폴드의 완판 행렬이 삼성전자에는 수익성 부담으로 작용한다는 분석도 나온다. 업계에서는 트라이폴드의 출고가를 400만원 안팎으로 예상해왔으나, 삼성전자는 359만400원에 선보였다. 한 번 접는 ‘갤럭시Z 폴드7’이 237만원에 출시된 점을 고려하면 상대적으로 마진율이 낮다는 평가가 나온다. 원가와 수리 비용이 부담이 큰 제품인 만큼 생산을 늘리기도 쉽지 않다.
삼성전자는 초도 물량을 일시에 공급하지 않고 순차적으로 판매하는 희소성 전략을 유지할 예정이다. 초도물량 전량 공급 후 추가 생산 여부는 불확실하다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
