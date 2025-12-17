상급종합병원 ‘0’ 경북도…국립의대 신설 군불
경북도는 최근 국회의원회관에서 ‘경북 국립·공공의대 설립 국회토론회’를 열어 경북지역 의료 위기 상황과 국립의대 신설 필요성을 알렸다고 17일 밝혔다.
토론회는 김형동(국민의힘)·임미애(더불어민주당) 국회의원이 공동 주최했으며 지난해에 이어 두 번째로 열린 국회 차원 토론회다. 토론회에 이철우 경북도지사, 김병기 더불어민주당 원내대표, 김도읍 국민의힘 정책위원회 의장, 권기창 안동시장, 김학동 예천군수, 정태주 국립경국대 총장, 지역 주민 등 430여명이 참석했다.
경북도가 국립의대 신설에 나서는 이유는 심각한 의료격차 때문이다. 광역자치단체임도 경북에는 상급종합병원이 한 곳도 없다. 응급의료 취약지역도 15곳(전국 2위)에 이른다. 의료는 고령화, 인구 감소 등의 문제와 함께 경북도가 해결해야할 중요한 과제가 됐다.
이에 그동안 대통령실과 국회, 보건복지부 등 중앙부처를 지속적으로 방문해 정책 반영을 적극 건의했다. 또 의대 신설 타당성 연구용역을 통한 실행 전략 구체화, 국회 토론회 개최와 방송 홍보 등 공론화, 대학·지자체·의료기관 간 협력 기반 강화 등도 주진하고 있다.
경북도는 이번 토론회에 참석한 여야 인사들에게도 정부가 추진 중인 ‘지역·필수·공공의료 확충’ 국정과제 취지에 따라 경북 국립의대 설립에 적극적으로 나서줄 것을 요청했다.
이철우 경북도지사는 “수도권은 과밀과 집값 문제로 신음하고 지방은 인구 감소와 의료 공백으로 소멸 위기에 놓여 있다”며 “지방에서 나고 자란 청년들이 고향에서 정주민으로 살아가기 위해서는 안정적인 의료 인프라가 필수이기 때문에 경북 국립의대 설립은 더 이상 선택의 문제가 아니라 반드시 실현돼야 할 최우선 과제”라고 말했다.
