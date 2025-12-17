킨텍스, 아동양육시설에 크리스마스 선물 전달

킨텍스 2025 크리스마스 선물상자 나눔 행사. 킨텍스 제공

이번 활동은 지역사회와 상생하는 나눔경영 실천의 일환으로 킨텍스가 2022년부터 매년 연말마다 이어오고 있는 임직원 참여형 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사는 지난 16일 진행됐으며 킨텍스 임직원 70여명은 방한용품과 위생용품, 간식류 등으로 구성된 크리스마스 선물상자 600개를 직접 제작했다.