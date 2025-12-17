킨텍스, 아동양육시설에 크리스마스 선물 전달
킨텍스는 경기도 내 아동양육시설에 거주하는 아동들의 따뜻한 연말을 위해 임직원이 직접 참여하는 ‘2025 크리스마스 선물상자 나눔’ 사회공헌활동을 진행했다고 17일 밝혔다.
이번 활동은 지역사회와 상생하는 나눔경영 실천의 일환으로 킨텍스가 2022년부터 매년 연말마다 이어오고 있는 임직원 참여형 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사는 지난 16일 진행됐으며 킨텍스 임직원 70여명은 방한용품과 위생용품, 간식류 등으로 구성된 크리스마스 선물상자 600개를 직접 제작했다.
선물상자는 경기도 내 아동양육시설 19개소를 통해 아동들에게 전달됐다. 이번 행사에 참여한 한 직원은 “동료들과 함께 아이들을 생각하며 선물상자를 준비하는 시간이 매우 뜻깊었다”며 “작은 정성이지만 아이들에게 따뜻한 기억으로 전달되길 바란다”고 말했다.
킨텍스는 ESG 경영 실천의 일환으로 지역사회의 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진하고 있다. 올해는 아동들을 위해 장학사업과 아동 가정 응급키트 지원사업, 명절맞이 나눔 활동 등을 진행했으며 이외에도 장애인 일자리 창출 지원사업, 생태숲 정화 활동 등 다방면의 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “아이 한 명 한 명에게 전해질 선물을 생각하며 임직원들이 함께한 시간이 킨텍스가 지역사회와 연결되는 방식”이라며 “작은 나눔이지만 아이들에게는 따뜻한 기억으로 남을 수 있도록 이런 활동들을 꾸준히 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
