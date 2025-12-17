구리시, 갈매동 복합커뮤니티센터 착공…주민 삶의 질 향상 기대
경기 구리시가 갈매동 주민들의 오랜 숙원사업인 복합커뮤니티센터 건립에 착수하며 돌봄·복지·문화·체육 기능을 아우르는 통합 공공공간 조성에 나섰다.
구리시는 지난 16일 백경현 구리시장을 비롯해 지역 주민, 시의회 의원, 관내 기관·단체 관계자 등 150여명이 참석한 가운데 갈매동 복합커뮤니티센터 건립 공사 착공식을 개최했다.
이날 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 참석자들은 갈매동의 핵심 공공시설 건립에 대한 높은 기대감을 드러냈다. 주민들은 “갈매동의 숙원사업이 마침내 시작됐다”며 환영의 뜻을 밝혔다.
갈매동 복합커뮤니티센터 건립 사업은 최근 지속적인 인구 증가로 확대된 돌봄·복지·문화 수요에 대응하기 위해 추진됐다. 센터는 지하 2층, 지상 5층 규모로 조성되며, 연면적은 1만1351.37㎡에 달한다. 영유아부터 청소년, 성인, 어르신까지 전 세대가 이용할 수 있는 통합형 커뮤니티 공간으로 조성될 예정이다.
시설 구성은 지하 1·2층에 주차장을 마련하고, 1층에는 육아종합지원센터, 어린이집, 다함께돌봄센터, 카페테리아가 들어선다. 2층에는 노인복지관과 어린이 학습체험관, 3층에는 사회복지관과 일자리센터가 배치된다. 4층에는 구리문화원 대강당과 강의실이, 5층에는 배드민턴 6면과 농구 1면을 갖춘 다목적 체육관이 조성돼 문화와 체육 활동도 함께 즐길 수 있도록 했다.
시는 이번 센터 건립을 통해 복지·교육·문화·체육 기능을 한 공간에 집약함으로써 주민 편의성과 접근성을 크게 높이고, 지역 공동체 활성화의 거점 공간으로 활용할 계획이다.
백경현 구리시장은 “갈매동 복합커뮤니티센터는 주민 여러분이 오랫동안 필요성을 제기해 온 핵심 공공시설”이라며 “설계 단계부터 주민 의견을 충실히 반영한 만큼, 앞으로 갈매동 주민의 삶의 질을 높이고 소통과 화합의 중심 공간으로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사