카페 음료 품질 결정짓는 국산 우유…‘2025 밀크어워드’ 개최
국산 우유를 사용하는 개인 카페의 우유 음료를 통해 카페 음료 시장에서 기본 재료의 중요성을 조명하는 ‘2025 밀크어워드’가 처음으로 열렸다.
우유자조금관리위원회는 카페 음료 시장의 고도화 속에서 국산 우유가 맛과 품질, 소비자 신뢰에 미치는 영향을 현장 사례로 보여주기 위해 ‘2025 밀크어워드’를 개최했다. 이번 어워드는 국산 우유를 사용하는 개인 카페 운영자가 직접 개발한 우유 기반 메뉴를 출품하는 방식으로 진행됐으며, 첫 회임에도 불구하고 전국에서 80여개 음료가 접수됐다.
참가 카페들은 국산 우유의 특성을 살린 메뉴 구성과 레시피, 사진과 영상 자료를 함께 제출해 국산 우유의 신선함과 풍미, 활용 가능성을 입증했다. 단순한 레시피 경연을 넘어 ‘국산우유사용점’이 국산 우유의 가치를 소비자에게 전달하는 주체로 참여했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.
대상은 파주 운정의 브런치카페 ‘더리얼’이 수상했다. 수상작 ‘청귤크림카페라떼’는 수제 청귤청의 산뜻한 산미와 에스프레소의 쌉쌀함, 크림의 부드러움이 조화를 이루는 메뉴로, 다양한 맛 요소를 하나로 묶는 중심 재료로 국산 신선우유를 사용했다. 재료 간 균형과 질감을 안정적으로 잡아주는 우유의 역할이 음료 완성도를 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.
‘더리얼’의 강진경 대표는 국산 우유를 메뉴 개발의 출발점으로 삼고 있다. 강 대표는 국산 우유가 자연스러운 단맛과 부드러운 질감을 바탕으로 재료의 개성을 해치지 않고 조화를 이끈다며, 수입산 멸균우유와 비교해 고소함과 풍미의 안정감에서 차이가 분명하다고 설명했다. 이러한 차이는 소비자가 한 모금을 마시는 순간 자연스럽게 체감된다는 것이다.
최우수상은 ‘카페48블럭’이 차지했다. 수상작 ‘블럭시그니처’는 커피를 와인처럼 즐기는 경험을 목표로, 첫 모금에서는 우유의 부드러움이, 이후에는 커피의 꽃향과 과일향이 이어지도록 맛의 흐름을 설계했다. 이디오피아 원두를 고노 드립으로 추출한 뒤, 밀도 높은 국산 우유 거품을 더해 커피와 우유의 조화를 구현했다.
김영상 대표는 국산 우유의 강점을 신선함과 깔끔한 맛에서 찾았다. 신선한 우유는 커피의 향을 덮지 않고 오히려 또렷하게 드러내며, 음료 전체의 맛 전개를 안정적으로 만든다는 설명이다. 유통기한이 긴 수입산 멸균우유보다 소비자가 믿고 선택할 수 있는 재료라는 점에서도 국산 우유의 가치가 크다고 강조했다.
우유자조금관리위원회는 밀크어워드를 통해 수상 메뉴의 사진과 영상을 국산 우유 홍보 콘텐츠로 활용하고, 수상 카페에 전용 액자를 제공해 매장 내 소비자 인지도를 높일 계획이다. 이를 통해 ‘국산우유사용점’이 인증을 넘어 국산 우유의 가치를 현장에서 전달하는 거점으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.
우유자조금관리위원회 관계자는 “첫 개최된 ‘2025 밀크어워드’는 개인 카페 운영자가 국산 우유를 활용한 메뉴를 공식적으로 발표하고 평가받는 장을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “트렌드는 빠르게 변하지만 음료의 기본은 쉽게 바뀌지 않는다는 점에서 이번 어워드는 카페 음료의 완성도를 결정짓는 핵심 재료로서 국산 우유의 역할을 다시 한 번 부각시키는 계기가 됐다”고 전했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사