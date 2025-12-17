초고압 송전선로 반발 전국 확산… 전력 ‘수도권 집중’ 재검토 요구

용인 반도체 클러스터, 최소 10GW 전력 요구

100여개 시민단체 “송전망 중심 구조 한계”

수도권 전력집중 해소와 불필요한 송전선로 건설 중단을 위한 용인 국가반도체산업단지 재검토 전국행동 회원들이 16일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 및 전국행동 출범 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

이에 따라 정부는 서해안·남해안·동해안을 잇는 이른바 ‘에너지 고속도로’ 구축 구상을 제시하고 있다. 재생에너지 생산이 집중된 지역에서 수도권으로 전력을 이송해 수요를 충당하겠다는 방식이다.