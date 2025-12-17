서울창업허브 성수 ESG경영 우수기업, 276홀딩스·나눔비타민 선정
서울창업허브 성수가 기술 기반 ESG경영 성과를 인정해 276홀딩스와 나눔비타민을 ESG경영 우수기업으로 선정했다.
276홀딩스는 중소기업 거래 과정에서 발생하는 자금 공백 문제를 해결하기 위해 원자재 구매대행 기반 선결제 지원 서비스 ‘FlowPay’와 전자매출채권 관리 서비스 ‘FlowPoint’를 운영하는 B2B 금융기술 기업이다. 생산·조달·판매 과정에서 발생하는 외상 매출채권 문제를 데이터 기반으로 관리·정산해 기업의 생산 흐름이 중단되지 않도록 지원하고 있다.
FlowPay는 중소기업의 원자재 구매 시 필요한 자금을 선결제 방식으로 지원하고, FlowPoint는 매출채권을 전자화해 조회·관리·정산을 자동화함으로써 거래의 투명성과 효율성을 높였다.
276홀딩스는 누적 160억원 규모의 공급액과 약 6800억원 규모의 매출채권 데이터를 축적했으며, 매출채권 기반 사모펀드 운용 경험을 바탕으로 공급망 금융 분야에서 성과를 쌓아왔다. Seed부터 Series A까지 총 41억원의 투자를 유치하며 성장성도 인정받았다.
ESG 측면에서는 중소기업의 부도 위험과 고금리 금융 의존도를 낮춰 사회적 안정성에 기여하고, 전자매출채권과 인공지능 기반 심사를 통해 금융 거래의 투명성과 객관성을 강화한 점이 평가됐다. 서울창업허브 성수의 ESG경영 후속지원 프로그램을 통해 ESG 데이터를 체계화하고 ESG경영보고서를 발간하는 등 지배구조 신뢰도 강화에도 나섰다.
나눔비타민은 복지·사회공헌 예산을 모바일 식권으로 전환해 전달·사용·정산 전 과정을 데이터로 관리하는 디지털 복지 인프라 기업이다. 기업과 공공의 복지 예산 집행 과정을 실시간으로 추적·관리함으로써 복지 전달의 효율성과 투명성을 동시에 높이고 있다.
전국 6만여개 지역 가게와 연계된 네트워크를 통해 지원금이 지역 내에서 사용되도록 설계했으며, 이를 통해 취약계층의 일상 소비와 지역 소상공인 매출로 이어지는 구조를 구축했다. 누적 13억원 이상의 복지·기부 예산을 모바일 식권 형태로 유통했고, 3만여명의 수혜자와 40만건 이상의 식권 발행 데이터를 축적했다.
종이 식권과 수기 정산 중심의 기존 방식에서 벗어나 행정 비용과 자원 낭비를 줄이고, 실시간 데이터 기반의 투명한 예산 관리 체계를 구축한 점도 주요 성과로 꼽힌다. 서울창업허브 성수의 ESG 후속지원 프로그램을 통해 사회적 성과 지표와 ESG 데이터를 글로벌 기준에 맞게 고도화하며, 측정 가능하고 검증 가능한 ESG경영 체계를 마련했다.
서울창업허브 성수는 두 기업이 데이터와 디지털 기술을 기반으로 금융과 복지 영역의 구조적 비효율을 개선하고 사회 안전망을 재설계하고 있다는 점에서 ESG경영 우수기업으로 선정했다고 밝혔다.
