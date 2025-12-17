틱톡 에이전시 ‘아더셀렉션’, 틱톡 라이브 사업부문 김현중 대표 취임
틱톡 라이브 전문 에이전시 아더셀렉션이 틱톡 라이브 사업부문 대표로 김현중 대표를 선임하며 사업 확장에 본격적인 시동을 걸었다.
아더셀렉션은 안성환 대표를 중심으로 공동 운영 체계를 갖추고 있으며, 이번 인사는 조직의 전문성과 실행력을 한층 강화하기 위한 전략적 결정이라는 설명이다. 회사는 그간 틱톡 라이브 운영을 통해 축적해 온 크리에이터 관리 및 성장 노하우를 체계화해, 커머스·광고 에이전시·해외 사업 등 다양한 영역으로 사업을 확장할 계획이다.
틱톡 라이브 사업부문 대표로 취임한 김현중 대표는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’ 시즌1 출연으로 대중적 인지도를 확보한 인물로, 현재 약 120만명의 팔로워를 보유한 메가 인플루언서다. 오랜 크리에이터 활동을 통해 콘텐츠 기획, 팬덤 구축, 라이브 운영 전반을 직접 경험한 인물로, 소속 호스트와 크리에이터의 실질적인 성장을 이끌 적임자로 평가받고 있다.
아더셀렉션은 단순 인원 확장이 아닌 ‘소수 정예 밀착 케어’를 핵심 전략으로 삼아 빠른 성과를 만들어왔다. 실제로 창업 1년 만인 2025년 11월, 전국 약 1000개 에이전시가 경쟁한 틱톡 라이브 GO TO GLOBAL 종합랭킹에서 1위를 기록했으며, 국내 종합랭킹에서도 4위에 오르는 성과를 달성했다. 제한된 인원 규모에도 불구하고 데이터 기반 운영과 개별 호스트 맞춤 전략을 통해 성과를 입증했다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.
특히 시청자 유입 구조, 라이브 체류 시간, 콘텐츠 반응 패턴, 매칭 효율 등 세부 데이터를 기반으로 한 운영 전략을 통해 크리에이터 수익성과 지속성을 동시에 확보해 왔다는 평가다.
회사는 이번 김현중 대표 선임을 계기로 크리에이터 중심 비즈니스 모델을 고도화하고, 콘텐츠·커머스·광고를 아우르는 복합 사업 구조를 구축해 중장기 성장과 글로벌 시장 진출을 본격화할 방침이다.
안종훈 아더셀렉션 공동대표는 “이번 인사는 특정 사업 부문 강화에 그치지 않고, 회사 전반의 성장 구조를 한 단계 끌어올리기 위한 결정”이라며 “앞으로도 크리에이터와 함께 성장하는 실질적인 비즈니스 파트너로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사