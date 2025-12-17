경기대 지속가능ESG사업단–㈜태승, 청년 주거·복지 협력 나서
주거 안정·의료·교육 지원 위한 업무협약 체결
경기대학교 지속가능 ESG사업단과 주식회사 태승이 청년 주거 복지 향상을 위한 업무협약을 체결했다.
양 기관은 지난 15일 경기대학교에서 협약식을 열고, 청년들의 주거 안정과 의료·평생교육·커뮤니티 지원을 중심으로 ESG 기반 협력 사업을 추진하기로 했다. 경기대 지속가능ESG사업단은 지원센터 운영과 관련 프로그램 기획을 담당하고, 태승은 ESG 경영 차원의 주거·복지 지원 사업에 협력한다.
최영식 경기대 지속가능ESG사업단장은 “대학의 공공성과 ESG 가치를 바탕으로 청년들이 체감할 수 있는 주거·복지 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
홍성진 태승 대표는 “청년 주거 안정은 지속가능한 사회를 위한 중요한 과제”라며 “이번 협약을 통해 사회적 가치 창출에 기여하겠다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
