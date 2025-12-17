대구 청년 1인 평균 부채 4418만원…생계형 빚 양상
대구지역 청년 1인 평균 부채가 4418만원이라는 조사 결과가 나왔다. 생활비로 사용하기 위해 빚을 지는 경향이 나타나 부채의 질이 나빠지고 있다는 분석이 나온다.
17일 대구시의회에 따르면 최근 ‘대구청년연대은행 디딤’이 시의회에서 ‘2025년 대구 청년부채 실태조사 결과보고서’를 발표했다. 대구지역에서 일하거나 거주하는 만 19~39세(평균 나이 28.3세) 청년 650명을 대상으로 온라인 설문조사를 했다.
조사 결과 응답자의 38.9%가 부채를 보유하고 있다고 답했고 1인 평균 부채 금액은 4418만원으로 나타났다. 지난 1년간 금전적 어려움을 겪은 비율은 39.8%에 달했다. 부채 용도 1위는 생활비였다. 2023년 조사와 비교해 부채 용도 1위가 주거비에서 생활비로 바뀌어 생계형 부채가 늘어난 것으로 분석됐다. 대출기관은 저축은행, 카드사, 캐피탈 등 2·3금융권(38.5%)이 1위를 차지했다. 2023년 1위가 시중은행이었던 점과 비교해 부채의 질이 떨어졌다는 평가다.
부모님 집 거주가 54.5%, 독립거주가 45.5%로 나타났다. 독립거주 형태 1위는 월세(47.6%)였고 전세(19.9%)와 자가(14.2%)가 각각 2·3위를 차지했다. 평균 주거비는 월세 43만원(보증금 1095만원), 전세보증금 1억3803만원, 자가 3억2634만원으로 나타났다.
디딤 관계자는 “생계비 대출 증가, 고금리 대출 증가 등 부채의 질 악화가 확인된다”며 “금리 종류에 대해 잘 모르고 대출 정보도 온라인에서 얻는 경우가 많아 공적영역에서 금융정보를 제공할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “부채는 단순 재정 문제를 넘어 미래 설계에 대한 제약으로 이어질 수 있다”고 덧붙였다.
토론회에 참여한 대구시는 잘 알려지지 않은 청년 지원 제도들이 많기 때문에 이를 알리는데 좀 더 노력할 방침이라고 밝혔다.
대구시 관계자는 “대구시 재정이 약해 수도권 지방자치단체들처럼 청년 부채를 갚아주는 등의 직접 현금 지원은 사실상 어렵다”며 “청년들에게 도움이 되는 제도와 사업을 알리고 발굴할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
