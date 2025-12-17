박현경, 한국백혈병어린이재단에 2600여만원 기부
팬클럽 ‘큐티풀현경도’ 동참
박현경(26·메디힐)이 팬클럽 ‘큐티풀현경’과 함께 2600여만 원의 기부금을 소아암 전문 비영리단체 한국백혈병어린이재단(이사장 신희영)에 전달했다.
이 기부금은 소아암 및 희귀난치성 질환으로 치료 중인 어린이들의 치료비로 전액 사용될 예정이다. 박현경과 팬클럽 ‘큐티풀현경’이 힘을 합쳐 모았다는 점에서 의미가 있다.
박현경은 KLPGA투어에서 통산 8승을 달성했다. 올해도 제13회 E1 채리티 오픈에서 1승이 있는데 당시 우승 상금 1억 8000만 원 전액을 기부해 화제가 되기도 했다.
박현경은 “우리 주변에 소아암 어린이가 많다는 소식을 뉴스와 SNS를 통해 접해왔었다”라며 “아픈 친구들이 필요한 치료를 받을 수 있도록 도움을 주고 싶었다. 건강을 중요하게 여기는 팬분들과 함께 어린이들을 위한 기부를 할 수 있어 참 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장은 “선한 영향력을 실천하는 박현경 프로와 팬분들에게 깊은 감사를 전한다”며 “앞으로도 미래세대의 주인공인 소아암 어린이에게 많은 관심을 보내주길 바란다”고 했다.
한국백혈병어린이재단 1991년 설립 이래 국내 소아암 환자와 가족들을 지원하며 치료비, 심리·사회적 프로그램 제공 등 다양한 활동을 펼쳐 오고 있다. 또한 기업의 사회적 공헌 활동 및 ESG 사업과 협력하여 어린이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 돕고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
