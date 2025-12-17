부평역서 생명 구한 간호사 “누구라도 도왔을 것” [아살세]
가톨릭대학교 인천성모병원 소속 간호사가 지하철역에서 쓰러진 60대 시민을 신속하고 전문적인 응급처치로 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
17일 인천성모병원에 따르면 배낭경 간호사는 지난달 23일 오후 인천지하철 1호선 부평역 승강장에서 열차를 기다리던 중 60대 남성 A씨가 갑자기 앞으로 쓰러지며 얼굴을 바닥에 강하게 부딪히는 모습을 목격했다.
배 간호사는 지체 없이 A씨에게 달려가 상태를 확인했다. A씨가 의식이 없음을 파악한 그는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시해 골든타임을 확보했다. A씨가 점차 의식을 회복하자 배 간호사는 안면 부위의 출혈을 발견하고 직접 지혈에 나섰다.
특히 배 간호사의 침착한 대처는 여기서 빛을 발했다. 의식을 찾은 A씨가 당황하며 몸을 일으키려 하자, 배 간호사는 낙상 충격에 따른 뇌출혈 위험성을 설명하며 그를 다시 눕혀 안정을 취하게 했다. 이후 119 구급대원이 도착할 때까지 A씨의 곁을 지키며 상태를 살피다 안전하게 인계했다.
이 같은 미담은 당시 현장을 목격한 시민이 부평구청을 통해 병원 측에 감사의 뜻을 전해오면서 알려지게 됐다.
배 간호사는 “누구라도 그 상황을 보면 바로 도왔을 것”이라며 겸손한 소감을 전했다. 그는 “평소 교육받은 대로 움직인 덕분에 시민의 소중한 생명을 지킬 수 있었다”면서 “앞으로도 환자들에게 필요한 순간에 도움을 줄 수 있는 간호사가 되고 싶다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
