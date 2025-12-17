시사 전체기사

부평역서 생명 구한 간호사 “누구라도 도왔을 것” [아살세]

입력:2025-12-17 10:43
수정:2025-12-17 10:45
배낭경 인천성모병원 간호사. 뉴시스

가톨릭대학교 인천성모병원 소속 간호사가 지하철역에서 쓰러진 60대 시민을 신속하고 전문적인 응급처치로 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

17일 인천성모병원에 따르면 배낭경 간호사는 지난달 23일 오후 인천지하철 1호선 부평역 승강장에서 열차를 기다리던 중 60대 남성 A씨가 갑자기 앞으로 쓰러지며 얼굴을 바닥에 강하게 부딪히는 모습을 목격했다.

배 간호사는 지체 없이 A씨에게 달려가 상태를 확인했다. A씨가 의식이 없음을 파악한 그는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시해 골든타임을 확보했다. A씨가 점차 의식을 회복하자 배 간호사는 안면 부위의 출혈을 발견하고 직접 지혈에 나섰다.

특히 배 간호사의 침착한 대처는 여기서 빛을 발했다. 의식을 찾은 A씨가 당황하며 몸을 일으키려 하자, 배 간호사는 낙상 충격에 따른 뇌출혈 위험성을 설명하며 그를 다시 눕혀 안정을 취하게 했다. 이후 119 구급대원이 도착할 때까지 A씨의 곁을 지키며 상태를 살피다 안전하게 인계했다.

이 같은 미담은 당시 현장을 목격한 시민이 부평구청을 통해 병원 측에 감사의 뜻을 전해오면서 알려지게 됐다.

배 간호사는 “누구라도 그 상황을 보면 바로 도왔을 것”이라며 겸손한 소감을 전했다. 그는 “평소 교육받은 대로 움직인 덕분에 시민의 소중한 생명을 지킬 수 있었다”면서 “앞으로도 환자들에게 필요한 순간에 도움을 줄 수 있는 간호사가 되고 싶다”고 말했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

