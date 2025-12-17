생명·책임·공존 다룬 동화 ‘바람이 사라졌다’ 출간

어린이 창작동화 ‘바람이 사라졌다’ 표지. 북멘토 제공

도서출판 북멘토는 생명과 책임, 공존의 가치를 깊이 있게 다룬 어린이 창작동화 ‘바람이 사라졌다’를 출간했다고 17일 밝혔다.

‘바람이 사라졌다

는 아이들에게 죄책감을 강요하지 않는다. 대신 생명을 대하는 태도, 책임의 의미, 그리고 작은 행동 하나가 가질 수 있는 힘을 스스로 생각하도록 이끈다. 초등학교 3∼6학년생 어린이들이 읽기에 적합하며 국어 교과의 ‘대화와 공감’ ‘경험 쓰기’ ‘추론’ ‘작품으로 경험하기’ 단원과도 연계돼 수업 활용도 또한 높다.