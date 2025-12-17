생명·책임·공존 다룬 동화 ‘바람이 사라졌다’ 출간
도서출판 북멘토는 생명과 책임, 공존의 가치를 깊이 있게 다룬 어린이 창작동화 ‘바람이 사라졌다’를 출간했다고 17일 밝혔다.
‘바람이 사라졌다’는 크리스마스 아침 시장 골목에서 발견된 길고양이 ‘바람이’의 죽음을 둘러싼 이야기를 여러 인물의 시점으로 따라가며 독자가 스스로 사건의 원인과 의미를 추리하도록 이끈다.
특히 ‘바람이 사라졌다’는 길고양이 바람이, 바람이를 챙겨 주던 아이들, 시장 생선 가게 아줌마 등 서로 다른 위치에 있는 인물들의 시선을 교차해 보여 준다. 특히 4명의 작가가 각각 한 인물의 시점을 맡아 집필함으로써 하나의 사건을 다양한 각도에서 입체적으로 바라보게 한다는 점이 이 작품의 가장 큰 특징이다. 이를 통해 겉으로는 사소해 보였던 행동과 ‘괜찮겠지’하고 넘겼던 작은 무관심이 결국 한 생명의 운명을 어떻게 바꾸었는지를 자연스럽게 깨닫게 한다.
‘바람이 사라졌다’에 등장하는 인물들은 누구도 바람이를 미워하지 않는다. 먹이를 챙겨 준 아이, 멀찍이서 걱정하며 지켜본 아이, 투덜대면서도 신경 써 주던 어른까지 모두 나름의 방식으로 바람이를 아끼고 있었다. 그러나 늘 돌보지 못했던 순간들, 잠시 외면했던 선택들이 모여 비극으로 이어진다. 작품은 특정 인물을 비난하기보다 우리 모두의 일상 속 무심함을 돌아보게 하는 질문을 던진다.
‘바람이 사라졌다’는 아이들에게 죄책감을 강요하지 않는다. 대신 생명을 대하는 태도, 책임의 의미, 그리고 작은 행동 하나가 가질 수 있는 힘을 스스로 생각하도록 이끈다. 초등학교 3∼6학년생 어린이들이 읽기에 적합하며 국어 교과의 ‘대화와 공감’ ‘경험 쓰기’ ‘추론’ ‘작품으로 경험하기’ 단원과도 연계돼 수업 활용도 또한 높다.
김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사