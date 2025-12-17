[단독] ‘통일교 게이트’ 각종 변수에 ‘한달짜리’ 압색 영장 받은 경찰

경찰 관계자들이 15일 서울 영등포구 국회 의원회관 내 전재수 전 해양수산부 장관 사무실에서 압수수색을 통해 확보한 물품을 들고 나오고 있다. 전 전 장관은 통일교로부터 금품을 수수했다는 혐의를 받고 있다. 이병주 기자

“피의자의 거주 장소의 상황에 따라 여러 변수를 고려할 필요가 있고, 상황에 따라 수일이 요구될 상황도 배제하기 어렵다”면서 약 한 달 기한의 유효한 영장이 필요하다고 기재했다.