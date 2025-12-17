[단독] ‘통일교 게이트’ 각종 변수에 ‘한달짜리’ 압색 영장 받은 경찰
정치권 인사들의 통일교 금품수수 의혹을 수사하는 경찰이 핵심 피의자들에 대해 유효기간이 약 한 달인 영장을 발부받은 것으로 파악됐다. 압수수색 과정에서 변수가 생겨 집행을 하지 못할 상황을 대비해 영장 유효기간을 길게 잡아둔 것이다.
17일 국민일보 취재를 종합하면 경찰은 통일교 정치인 로비 의혹 관련 압수수색 영장에 “피의자의 거주 장소의 상황에 따라 여러 변수를 고려할 필요가 있고, 상황에 따라 수일이 요구될 상황도 배제하기 어렵다”면서 약 한 달 기한의 유효한 영장이 필요하다고 기재했다.
경찰은 지난 15일 통일교 천정궁과 전재수 전 해양수산부 장관 등의 자택, 사무실 등 10곳에서 전방위 압수수색을 집행하고, 이 중 9곳에서 압색을 종료했다. 실제 압수수색은 약 15시간 만에 끝났지만, 다수의 장소를 동시에 겨냥한 만큼 예상치 못한 변수로 제때 집행을 못할 가능성에 대비해 유효기간이 긴 영장을 받아둔 것이다. 2017년 국정농단 특검 때 청와대 압수수색 영장의 유효기간이 한 달이었다.
경찰은 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대해서는 추가 압수수색 영장도 받은 것으로 파악됐다. 기존에 알려진 주거지 주소와 실제 거주하는 곳이 다른 경우를 포착했기 때문인 것으로 알려졌다. 예컨대 경찰은 압수수색 전에 전 전 장관의 휴대폰의 기지국 위치를 확인했는데, 부산이 아닌 서울 영등포구, 마포구 등이 실제 주거지로 추정됐다고 한다.
경찰은 이날 서울구치소에 수감 중인 한학자 통일교 총재에 대한 방문 조사를 벌일 예정이다. 경찰은 전 전 장관 등 3명에 대한 금품 공여 의혹에 대해 집중적으로 물을 것으로 보인다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사