경기도 ‘농어민기회소득·농촌기본소득’ 생활 변화·인구 유입 효과
경기도가 시행 중인 농어민기회소득과 농촌기본소득이 소득 안정과 지역경제 활성화라는 두 축에서 가시적인 변화를 만들어내고 있다.
경기도 농어민기회소득은 농어업이 창출하는 사회적 가치를 인정하고 정당한 보상을 제공하기 위한 민선 8기 김동연 경기도지사의 대표 정책으로, 올해 도내 25개 시·군에서 약 19만3000명의 농어민에게 월 5~15만 원, 연간 최대 180만원을 지역화폐로 지급했다. 청년농어민, 귀농어민, 환경농어민, 일반농어민이 대상이며, 농어업 경영체에 등록된 경영주뿐 아니라 가족 등 구성원도 포함된다.
정책 수혜자들은 일상에서 체감되는 변화를 이야기한다. 포천에서 쏘가리 양식장을 운영하는 한 청년 어민은 기회소득에 대해 “나를 챙겨주는 어머니 같은 존재”라고 표현했다. 그는 “신청 절차가 간단해 부담 없이 참여할 수 있었고, 바쁜 양식 시기에도 식사를 거르지 않고 필요한 자재를 마련할 수 있었다”며 “청년 어민이 줄어드는 현실에서 이런 제도가 지속되길 바란다”고 말했다.
농어민기회소득은 거주 요건과 영농·영어 기간을 충족한 농어민을 대상으로 하되, 2024~2025년 귀농어민의 경우 일부 요건을 완화해 초기 정착 부담을 줄였다. 청년농어민은 50세 미만을 기준으로 하며, 40~50세 미만은 농어업경영체 등록 10년 이내일 경우 대상에 포함된다. 경기도는 내년 정책 효과 분석 연구를 통해 성과를 정밀하게 검증하고 제도 개선에 나설 계획이다.
농촌기본소득 역시 농촌 현장에서 뚜렷한 변화를 이끌고 있다. 연천군 청산면에서 10년째 거주 중인 한 주민은 “기본소득 지급 이후 공실이 사라지고, 지역 내에서만 사용해야 하는 구조 덕분에 소상공인 창업도 늘었다”며 “기본소득이 나오는 날이면 주민들이 함께 식사하며 공동체가 더 끈끈해졌다”고 전했다. 특히 소득이 거의 없는 노인층에게는 자녀에게 의존하던 생활 부담을 덜어주는 역할을 하고 있다는 평가다.
경기도 농촌기본소득은 민선 7기 당시 이재명 대통령이 도지사 재임 시 도입한 정책으로, 특정 농촌지역에 주소를 두고 실제 거주하는 모든 주민에게 월 15만원을 지역화폐로 지급하는 것이 특징이다. 2021년 공모를 통해 연천군 청산면이 시범 지역으로 선정돼 2022년부터 지급이 시작됐다.
올해 1~7월 진행된 중간 효과 분석 결과, 시행 전과 비교해 삶의 만족도와 사회적 교류 등 89개 조사 문항 중 39개 지표가 개선됐고, 인구는 4.4% 증가했다. 지역경제 파급효과를 나타내는 LM3 지수는 1.97로, 10억원 투입 시 약 19억7000만원의 지역 순환 효과가 발생한 것으로 분석됐다.
이 같은 성과를 바탕으로 농촌기본소득은 내년부터 정부가 추진하는 ‘농어촌 기본소득 시범사업’으로 확대된다. 연천군은 전국 10개 지역과 함께 최종 선정됐으며, 경기도는 연천군이 부담해야 할 지방비의 절반을 지원해 연간 약 240억원의 예산을 투입할 예정이다.
도 관계자는 “온라인 신청 시스템 구축과 운영 방식 정비를 위해 연천군, 경기연구원, 지역화폐 운영 대행사와 협력 체계를 이어갈 방침”이라며 “경기도의 농어민기회소득과 농촌기본소득은 단순한 현금 지원을 넘어 농어촌의 생활 안정과 지역 공동체 회복이라는 정책 목표를 현장에서 증명하고 있다”고 밝혔다.
