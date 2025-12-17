‘늦깎이 화가’ 이재강, 사유의 시간 담은 개인전 개최

인사동 ‘갤러리 이즈’에서 오는 23일까지

이재강 작가 개인전. 이즈갤러리 제공

‘늦깎이 화가’ 이재강(73) 작가가 8번째 개인전을 연다.



이즈갤러리는 이 작가 개인전이 17일부터 오는 23일까지 서울 인사동 갤러리 이즈에서 열린다고 밝혔다.



이 작가는 이번 전시를 통해 자신에게 흔히 붙는 늦깎이 화가라는 수식을 넘어 평생 학문을 통해 세계를 사유해온 한 인물이 인생 후반부에 회화로 사유를 확장해 나가는 과정을 조명한다.



전시 출품작들은 그가 이스라엘 성지 여행에서 받은 인상을 토대로 완성됐다. 갈릴리 호수와 언덕를 비롯해 빛과 수면이미지는 특정 장소를 재현하기보다는 기억과 사유가 겹쳐진 내면의 풍경으로 재구성됐다.



종교적인 상징 또한 신앙 고백이 아닌 인간 존재와 시간에 관한 성찰의 장치로 사용됐다는 게 이즈랠러리 설명이다.



이 작가는 서울대 성악과에 입학한 후 같은 대학 언어학과에서 석사와 박사 학위를 취득했다.



1989년엔 서울대 언어학 박사 학위와 한양대 일문학 석사 학위를 받았다. 이후 대전대 일어일문학과 교수로 지내면서 연구와 교육에 전념했고, 정년퇴임을 3년 앞두고 문화센터에서 그림을 배우기 시작했다.



60대 초반 나이에 화가의 길로 들어선 이 작가는 공모전에서 16회 입상했으며, 한국국제아트페어(KIAF)를 비롯해 단체전에 약 90여회에 걸쳐 작품을 출품했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



