인천시, 전국 지자체 최초 ‘태양광 외부사업’ 등록 승인

솔찬공원 국제캠핑장. 인천시 제공

시는 그동안 여러 에너지 지원사업을 통해 온실가스 감축과 에너지 전환을 선도해 왔다. 특히 지역 내 신재생에너지 보급 확대, 건물 에너지 효율화, 시민 참여형 에너지 절약 캠페인 등 다각적인 노력을 기울여 왔으며 관련 성과가 이번 태양광 발전설비 설치 외부사업 등록 승인이라는 결실로 이어졌다.