인천교통공사, 지속가능경영유공 산업통상부장관 표창 수상
인천교통공사는 지난 16일 열린 ‘2025년 지속가능경영유공 정부포상 시상식’에서 종합 ESG 부문 산업통상부장관 표창을 수상했다고 17일 밝혔다.
지속가능경영유공 정부포상은 지속가능경영 확산과 사회적 책임 이행에 기여한 기업·기관·단체를 대상으로 수여하는 정부포상으로 산업통상부와 중소벤처기업부가 공동 주최한다.
공사는 2022년 ESG경영 선포 이후 매년 ESG경영 추진계획을 수립해 전사적으로 과제를 이행하고 주요 성과를 지속적으로 공시해 왔다. 올해에는 공사 경영전략과 연계한 중장기 ESG경영 계획을 수립하며 ESG 실행 체계를 한층 강화했다.
특히 도시철도 분야 최초 회생에너지 재사용 시스템 상용화, 연간 약 58만t 온실가스 감축, 친환경 전기버스 도입 등 환경 분야 성과와 함께 특화 역사 조성, 소상공인 및 중소 협력업체 상생, 노인 일자리 사업 추진, 공정거래 시스템 정착 등 사회·거버넌스 전반의 성과에 대해 높은 평가를 받았다.
최정규 공사 사장은 “이번 수상은 ESG를 경영 전반에 연계해 꾸준히 추진해 온 노력이 평가된 결과”라며 “앞으로도 공공기관으로서의 사회적 책임을 바탕으로 지속가능경영을 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
