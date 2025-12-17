인천교통공사, 지속가능경영유공 산업통상부장관 표창 수상

2025년 지속가능경영유공 산업통상부장관 표창 수상. 인천교통공사 제공

공사는 2022년 ESG경영 선포 이후 매년 ESG경영 추진계획을 수립해 전사적으로 과제를 이행하고 주요 성과를 지속적으로 공시해 왔다. 올해에는 공사 경영전략과 연계한 중장기 ESG경영 계획을 수립하며 ESG 실행 체계를 한층 강화했다.