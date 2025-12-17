인하대, 2025학년도 하나장학생 장학증서 수여식
인하대학교는 지난 16일 하나금융나눔재단과 2025학년도 하나장학생 장학증서 수여식을 진행했다고 17일 밝혔다.
이번 수여식에는 인하대 조명우 총장, 곽효범 학생지원처장과 하나은행 전병권 경인영업본부 지역대표, 황용건 인하대지점장 등 대학·하나은행 관계자 및 장학생들이 참석했다.
하나은행은 1989년부터 국내 학생의 학업을 지원하기 위해 하나장학금을 운영하고 있다. 인하대 학생을 대상으로 2015년부터 11년 동안 매년 지원을 펼치고 있다.
올해에도 장학생으로 선발된 재학생 10명이 총 1000만원의 장학금을 받았다. 하나은행은 올해까지 103명의 장학생에게 총 1억1450만원의 장학금을 지원했다.
하나장학생으로 선발된 고분자공학과 4학년 김경희 학생은 “뜻깊은 장학금을 받게 돼 감사드리며, 이번에 받은 장학금은 이번 마지막 학기를 잘 마치고 앞으로의 꿈을 실현하는 데 소중히 사용할 계획”이라면서 “졸업 후 대학원에 진학하게 됐는데, 하나장학생으로 선발된 만큼 열심히 연구활동을 펼쳐 사회에 보탬이 되는 사람이 되고 싶다”고 하나은행과 인하대에 감사의 뜻을 전했다.
전 지역대표는 “하나장학생 장학금으로 인하대와 인하대 학생들에게 조금이나마 도움을 줄 수 있어 뜻깊다”며 “하나장학생으로 선발된 학생들의 앞날이 밝게 빛나길 바란다”고 응원했다.
조 총장은 “매년 우리 학생들을 위해 꾸준히 장학금을 수여하는 하나은행에 감사의 마음이 크다”며 “학생들이 오늘날의 장학금을 기억하며 우리 사회를 이끄는 유능한 인재로 성장하길 기원한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
