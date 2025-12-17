나경원 “당원게시판 문제 잘못 있으면 한동훈 사과해야”
나경원 국민의힘 의원이 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 ‘당원 게시판 논란’과 관련해 “잘못된 부분이 있으면 한 전 대표도 사과하고 정리하는 게 맞지 않나”라고 17일 밝혔다.
국민의힘 당무감사위는 해당 논란에 대한 조사를 진행하고 있다.
나 의원은 이날 오전 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 나와 “당원 게시판 문제도 그렇고 국민들 또 당원들에게 의혹이 있는 부분은 명명백백하게 밝혀야 될 부분이 있고 한 번은 짚고 넘어가야 한다”면서 이렇게 말했다.
나 의원은 이어 “더 이상 이 문제에 대해서 우리가 질질 끌 필요는 없지만, 지금은 당력을 모아야 할 때인데 조금 아쉽다”고 덧붙였다.
나 의원은 국민의힘 당무감사위가 전날 김종혁 전 최고위원에게 ‘당원권 정지 2년’ 징계를 권고한 것을 두고는 “각자 생각을 말할 수는 있지만 우리 당 전체를 매도하는 부분에 있어서 지나친 발언이 자주 있었던 기억은 난다”고 말했다.
그러고는 “이 부분에 대해서 당무감사위원회가 규정에 따라 판단을 한 것으로 보인다”고 말했다.
나 의원은 “다만 시기가 지금이 적절했느냐 부분에 있어서는 당력을 모두 모아야 될 때인데, 당의 분란처럼 (보이지 않겠나), 한동훈계 의원들이 반발하지 않을까라는 생각을 한다”고 말했다.
그러면서 “어차피 당무감사위원회는 최종 판단 권한자가 아니다. 이제 윤리위에서 결정할 문제”라고 강조했다.
나 의원은 김 전 최고위원에 대한 징계 결정이 나온 직후 한 전 대표가 페이스북에 “민주주의를 돌로 쳐 죽일 수 없다”며 적은 것을 놓고 “민주주의를 거기에다 비교하는 것은 맞지 않는다”고 지적했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
