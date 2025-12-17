제주삼다수 생성 연령, 과학적으로 따져보니 ‘31살’
7년간 연구로 생성 연령 ‘31년’ 규명
먹는샘물 ‘제주삼다수’의 원수가 한라산에 내린 빗물이 31년간 지하 암반을 통과하며 자연 정화된 물인 것으로 확인됐다.
제주삼다수를 생산·판매하는 제주도개발공사는 삼다수의 공식 ‘생성 연령’을 31년으로 규명한 연구 결과가 국제 수자원 학술지 ‘Journal of Hydrology’ 2025년 11월 호에 게재됐다고 17일 밝혔다.
개발공사는 고려대 윤성택 지구환경과학과 교수 연구팀과 7년에 걸쳐 수집한 강수·지하수의 안정동위원소, 환경추적자, 수화학 자료를 통합 분석해 지하수의 함양고도, 이동 경로, 체류시간을 산정했다.
안정동위원소는 빗물이 유입된 고도를 파악하는 데 활용되고, 환경추적자는 지하수 속 미량 물질을 분석해 물의 이동 특성과 경로를 추정하는 지표이다.
연구진은 이러한 자료를 연령모델에 적용해 제주삼다수의 생성 과정과 수리학적 특성을 종합적으로 규명하고, 다중 환경추적자 자료를 상호 검증한 결과 삼다수의 근원이 되는 빗물이 한라산 국립공원 해발 1450m 이상 고지대에서 함양된다는 사실을 확인했다. 지하수의 평균 체류시간은 약 31년으로 산정됐다.
이는 한라산에 내린 빗물이 30여 년간 자연 여과 과정을 거쳐 제주삼다수의 원수가 된다는 사실을 과학적으로 입증한 것으로, 국내 생산 생수 중 최장 수준이라고 공사는 설명했다.
앞서 2001년 제주도의 ‘수문지질 및 지하수자원 종합조사’에서는 원수 함양 기간이 18년으로 추정된 바 있다.
백경훈 제주개발공사 사장은 “제주삼다수의 생성 연령을 최신 과학기법으로 다시 산정해 국제 학술지에 게재한 것은, 수원지 정보를 더욱 투명하게 공개하고 품질 신뢰도를 강화하기 위한 노력”이라며 “31년에 이르는 자연 여과 과정과 AI 기반 예측기술을 바탕으로 제주 지하수를 책임 있게 관리하며 소비자에게 항상 믿을 수 있는 물을 제공하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사