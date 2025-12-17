남양주시 ‘적극행정 경진대회’ 시민 참여로 우수사례 선정
2025년 우수사례 12건 시상
경기 남양주시가 시민 참여를 통해 한 해 동안 시민 불편을 해소한 적극행정 우수사례 12건을 선정하며 시민 중심 행정 강화에 나섰다.
남양주시는 지난 16일 다산홀에서 ‘2025년 적극행정 우수사례 경진대회’를 개최하고, 시민이 직접 평가에 참여해 선정한 우수사례 12건에 대해 시상했다. 이번 행사는 시 공식 유튜브 채널 ‘남양주 TV’를 통해 생중계돼 시민의 실시간 참여 속에 진행됐다.
경진대회에는 부서별로 접수된 58건의 적극행정 사례 가운데 서면 심사를 통과한 12건이 본선에 진출해 현장에서 발표했다. 심사는 시민이 직접 행정 성과를 평가하는 시민 참여형 방식으로 이뤄졌으며, 시민대표와 전문가로 구성된 12명의 현장심사단 점수(70%)와 생방송 시청자 평가단 점수(30%)를 합산해 최종 수상작을 결정했다.
대상은 별내 도시건축과의 ‘40년 굿당 전면 철거! 불암산, 시민의 품으로 돌아오다!’가 차지했다. 최우수상은 주차관리과의 ‘인도 침범 불법주정차, 상식의 선으로 바로잡다!’, 일자리정책과의 ‘27년의 관행을 바꾸다. 남양주시 공공근로사업 UPGRADE’, 미래도시과의 ‘학교, 공원, 마을이 하나로! 아이 키우기 좋은 도시의 완성’ 등 3건이 선정됐다.
이와 함께 우수상은 시민시장담당관의 ‘엄마, 학교 가는 길이 더 안전해졌어요!’ 등 4건, 장려상은 문화예술과의 ‘정약용 실학사상 현대적 재해석! 2025 정약용 로봇 경진대회’ 등 4건이 각각 수상했다. 또한 본선에 오르지 못한 사례 가운데서도 적극행정 성과가 뛰어난 10건을 노력상으로 별도 시상했다.
시는 수상자에게 인사 가점과 성과급 최고등급, 희망 전보 등 인사상 우대 조치와 함께 국외연수, 포상금, 특별휴가 지급 등 전국 최고 수준의 인센티브를 제공해 공직자의 사기를 높이고 적극행정 문화를 확산할 방침이다.
주광덕 남양주시장은 “시민을 위해 현장에서 문제를 해결한 공직자가 공정한 보상을 받아 적극행정 문화가 뿌리내릴 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 시민 중심의 적극행정으로 일상의 불편을 해소하고 합리적인 규제 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 남양주시는 올해부터 전국 최초로 분야별 베테랑 공무원으로 구성된 적극행정 신속 자문기구 ‘프로목민관 제도’를 운영하고 있다. 이 제도는 인허가와 생활 민원 처리 과정에서 발생하는 시민 불편을 신속히 해결하기 위해 도입됐으며, 올해에만 33건의 시민불편을 해소했다.
이번 경진대회에서도 프로목민관과의 협업으로 추진된 적극행정 사례 4건이 본선 수상작으로 선정되며 제도의 실효성을 입증했으며, 시는 내년에도 프로목민관 제도를 중심으로 현장 중심 규제개혁과 적극행정을 지속 추진할 계획이다.
