‘담배꽁초 부주의’ 추정 다세대주택 화재…입주민 1명 부상
새벽 시간대 전북 전주의 한 다세대주택에서 담배꽁초 부주의로 추정되는 화재가 발생해 입주민 1명 다쳤다.
17일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 1시28분쯤 전주시 완산구 평화동의 한 다세대주택에서 화재 신고가 접수됐다.
이 화재로 입주민 A씨(40대)가 화상을 입어 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
다른 입주민들은 자력으로 대피하거나 119 구조대에 의해 구조돼 추가 인명피해는 없었다.
불은 다세대주택 내부와 가재도구 등을 태워 6000만원 상당의 재산 피해를 낸 뒤 10여분 만에 진화됐다.
경찰과 소방 당국은 담배꽁초 취급 부주의로 A씨의 주거 공간에서 화재가 시작된 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
