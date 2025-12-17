20년 전 LG에어컨 로고 ‘순금’이었다…“70만원 벌었어요”

과거 LG전자에서 한정으로 판매한 ‘휘센’ 에어컨의 로고가 순금이라는 사실이 알려져 화제다. 유튜브 채널 ‘링링언니’ 영상 캡처

“이게 뭐냐”고 물었다. 손님은 “LG 휘센 에어컨에서 떼어낸 거다. 에어컨 정면에 붙어 있던 로고”라고 말했다. 이어