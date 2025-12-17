트럼프 행정부, 미국 입국 전면 금지 국가에 시리아 등 5개국 추가
美, 전면 또는 부분 입국 제한 국가 35개국 이상으로 확대
도널드 트럼프 미국 행정부가 16일(현지시간) 미국 입국 전면 금지 국가 목록에 시리아 등 5개국을 추가했다. 미국에 전면 또는 부분 입국 제한을 받는 국가는 전체 35개국 이상으로 늘어났다.
트럼프 대통령이 이날 서명해 공개한 포고령을 보면 부르키나파소, 말리, 니제르, 남수단, 시리아 등 5개국 국민은 미국 입국이 전면 금지된다. 또 팔레스타인 자치정부(PA)가 발급한 여행 문서를 소지한 개인도 입국이 금지된다.
트럼프 행정부는 지난 6월 발표한 이란·아프가니스탄·소말리아 등 12개국에 대한 전면 입국 금지 조치도 그대로 유지했다. 앙골라 나이지리아 등 15개국은 부분 제한국으로 추가 지정됐다.
트럼프는 포고문에서 “테러 공격을 의도하거나 국가 안보·공공 안전을 위협하며 증오 범죄를 선동하거나 악의적 목적으로 이민 제도를 악용하려는 외국인으로부터 미국 국민을 보호하는 것이 미국의 정책”이라고 밝혔다. 트럼프는 지난달 워싱턴DC에서 발생한 주방위군 총격 사건의 용의자가 아프가니스탄 출신으로 드러나자 이민자에 대한 더욱 강력한 단속을 명령했다.
입국 금지 국가가 되면 이미 해당 국가에서 미국에 들어온 이들의 미국 영주권, 시민권 신청 처리도 중단될 수 있다. 앞서 이란 등 국가 출신이 이민 신청이 중단됐다.
뉴욕타임스는 “트럼프 행정부가 여행 금지 조치를 더 많은 국가로 확대하기로 한 결정은 이미 미국에 체류 중인 해당 국가 국민에게도 중대한 영향을 미칠 수 있다”며 “이달 초 여행 금지 목록에 포함된 19개국 국민이 이민 신청이 차단됐다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
