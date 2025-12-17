트럼프 행정부, 미국 입국 전면 금지 국가에 시리아 등 5개국 추가

美, 전면 또는 부분 입국 제한 국가 35개국 이상으로 확대

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 백악관에서 발언하는 모습. 연합뉴스

, 말리, 니제르, 남수단, 시리아 등 5개국 국민은 미국 입국이 전면 금지된다. 또

팔레스타인 자치정부(PA)가 발급한 여행 문서를 소지한 개인도 입국이 금지된다.

지난 6월 발표한 이란·아프가니스탄·소말리아 등 12개국에 대한 전면 입국 금지 조치도 그대로 유지했다.

앙골라 나이지리아 등 15개국은 부분 제한국으로 추가 지정됐다.