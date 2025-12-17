전국노래자랑 ‘할담비’ 지병수 할아버지 별세

'할담비' 지병수 할아버지. KBS 캡처

2019년 KBS 1TV ‘전국노래자랑’에서 가수 손담비의 노래 ‘미쳤어’에 맞춰 공연을 선보인 뒤 ‘할담비’라는 애칭을 얻으며 유명해진 지병수씨가 지난 10월 30일 국립중앙의료원에서 노환으로 세상을 떠났다. 향년 82세.

17일 유족 측에 따르면 고인은 지난

