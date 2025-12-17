워싱턴 온 위성락 “핵잠 위한 별도 합의 가능성 협의”

위 안보실장 “호주의 경우 상정해서 추론 가능…가능성 협의”

“한반도 평화, 페이스메이커 역할도 조율”

위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

위해 한·미 원자력 협정(123 협정)을 우회할 수 있는 별도의 한·미 간 협정을 호주처럼 만들 수 있다는 취지로 해석된다.

실장은 핵잠 건조를 위한 한·미 협의체와 관련해 “우리 쪽은 대비하고 있고, 미측 대비를 파악해보겠다”며 “양쪽 협의체를 이슈별로 만드는 것까지 얘기가 돼 있지는 않지만 협의를 촉진하는 방법을 강구해보겠다”고 덧붙였다.

대북 정책의 주도권을 놓고 외교부와 통일부 간 갈등이 불거진 데 대해선 “정부 내 외교·안보 이슈를 놓고 견해가 조금 다를 수 있다. 건설적 이견이기도 한데, 그건 항상 NSC(국가안보회의)를 통해 조율·정리된다”며 “

이번 사안의 경우에도 한미 협의 건에 대해서 NSC에서 논의가 있었다. 굉장히 긴 논의가 있었고 많은 토론을 거쳐 정리가 됐던 것”이라고 말했다.