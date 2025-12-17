시사 전체기사

워싱턴 온 위성락 “핵잠 위한 별도 합의 가능성 협의”

입력:2025-12-17 05:08
위 안보실장 “호주의 경우 상정해서 추론 가능…가능성 협의”
“한반도 평화, 페이스메이커 역할도 조율”

위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

위성락 국가안보실장이 16일(현지시간) 미국 워싱턴을 방문해 한국의 핵 추진 잠수함 건조를 위해 한·미 양국이 별도 합의를 만들어내는 방안을 모색할 수 있다고 밝혔다.

위 실장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국해 취재진을 만난 자리에서 “호주의 경우를 상정해서 추론할 수 있다. 호주의 경우 미국의 원자력법 91조에 따른 예외를 부여했고, 그러려면 양자 간 합의가 따로 필요하다”며 “우리한테도 그게 필요할 수 있기 때문에 그 가능성을 협의해보겠다”고 말했다.

미국 원자력법(Atomic Energy Act·AEA) 91조는 미국 대통령이 특별히 승인하는 경우 군용 핵물질까지도 예외적으로 이전을 허가할 수 있다는 조항을 담고 있다. 호주는 2012년 미국과 오커스(AUKUS, 미국·영국·호주 안보 동맹) 협정 맺었는데 91조에 근거해 미국의 핵추진 잠수함 기술을 이전받는 비핵 국가가 됐다.

위 실장의 발언은 한국 정부도 핵잠 연료 도입을 위해 한·미 원자력 협정(123 협정)을 우회할 수 있는 별도의 한·미 간 협정을 호주처럼 만들 수 있다는 취지로 해석된다.

실장은 핵잠 건조를 위한 한·미 협의체와 관련해 “우리 쪽은 대비하고 있고, 미측 대비를 파악해보겠다”며 “양쪽 협의체를 이슈별로 만드는 것까지 얘기가 돼 있지는 않지만 협의를 촉진하는 방법을 강구해보겠다”고 덧붙였다.

한·미정상회담 이후 발표된 조인트 팩트시트 이행 방안도 논의된다. 위 실장은 방미 목적에 대해 “두 가지로 말할 수 있는데 우선 한·미 조인트 팩트시트에 대한 후속 이행을 촉진하기 위해 고위급 대화를 할 필요가 있다고 생각했다”고 밝혔다. 이어 “두 번째로는 한반도 평화를 위한 페이스메이커 역할을 어떻게 조율하고 앞으로 갈 길을 찾아볼지에 대한 취지로 대화를 해보려 한다”고 덧붙였다.

위 실장은 “실무선이 (대화가) 안 돼서 내가 온 것은 아니고 실무선도 열심히 하고 있는데 정치적인 비중을 실어주려면 고위급 대화가 있는 게 좋겠다 싶다”며 “아무래도 대통령실이나 백악관이 관여해야지만 빨라지지 않겠는가 생각을 한다”고 설명했다.

위 실장은 18일까지 워싱턴 DC에서 마코 루비오 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관, 원자력 분야 주무 장관인 크리스 라이트 에너지부 장관 등을 만난 뒤 뉴욕을 거쳐 귀국한다.

위 실장은 최근 대북 정책의 주도권을 놓고 외교부와 통일부 간 갈등이 불거진 데 대해선 “정부 내 외교·안보 이슈를 놓고 견해가 조금 다를 수 있다. 건설적 이견이기도 한데, 그건 항상 NSC(국가안보회의)를 통해 조율·정리된다”며 “이번 사안의 경우에도 한미 협의 건에 대해서 NSC에서 논의가 있었다. 굉장히 긴 논의가 있었고 많은 토론을 거쳐 정리가 됐던 것”이라고 말했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

