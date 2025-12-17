“트럼프는 알코올 중독자 성격”…비서실장 와일스의 신랄 평가 파장
수지 와일스 “밴스 부통령, 정치적 이유로 변신” “머스크는 이상한 사람”
논란 확산되자 “맥락 무시한 악의적 기사” 반박
“트럼프 대통령은 알코올 중독자의 성격” “J D 밴스 부통령은 음모론자”
도널드 트럼프 미국 행정부의 최고 실세로 ‘얼음 공주’라는 평가를 받는 수지 와일스 백악관 비서실장이 트럼프 대통령을 비롯한 핵심 인사들을 신랄하게 평가한 인터뷰가 16일(현지시간) 공개됐다. 그동안 공개 행보를 자제해온 와일스가 행정부 핵심 인사에 대해 과감한 평가를 내놓으면서 작지 않은 파장이 예상된다.
와일스는 이날 공개된 월간지 ‘베니티페어’와의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 성격이 알코올 중독자와 유사하다고 평가하며 “그는 자신이 할 수 없는 일은 없다는 시각으로 행동한다”고 말했다.
와일스는 “고도 알코올 중독자나 일반 알코올 중독자들의 성격은 술을 마실 때 과장된다”며 “그래서 나는 강한 성격의 소유자들에 대해 어느 정도 전문가”라고 말하기도 했다. 와일스의 부친 팻 서머럴은 미국프로풋볼(NFL)의 스타 앵커였지만 알코올 중독을 겪었다. 와일스는 부친이 승패 기록과 선수 통계를 달달 외웠는데 트럼프도 비슷하다며 “대통령도 그런 것에 완전히 빠져 있다. 통계 천재 같다”고 했다.
와일스는 또 상호관세에 대해 대통령 참모들 사이에 “엄청난 의견 차이”가 있어 관세 부과를 연기하도록 설득했지만 실패했다고도 했다. 그는 2021년 1월 6일 연방의회 의사당 난입 폭동 주동자들에 대해서는 사면하지 말라고도 트럼프에게 촉구했지만, 트럼프는 사면을 단행했다고 설명했다.
와일스는 “(취임) 90일이 지나기 전에 보복은 끝날 것이라는 느슨한 합의가 있었다”면서도 결국 실패했다고도 털어놨다. 이어 트럼프가 “보복을 하고 있지 않다고 생각한다”고 말했지만, 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관을 대출 사기 혐의로 수사하는 것에 대해선 “그건 하나의 보복일 수 있겠다”고 인정하기도 했다. 와일스는 “그가 복수를 생각하며 아침에 일어난다고 생각하진 않는다. 하지만 기회가 생기면 그는 그 기회를 잡을 것”이라고도 했다.
와일스는 최근 트럼프가 압박 중인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 관련해서는 “그는 마두로가 항복할 때까지 계속 배를 폭파하려 할 것”이라고 설명했다. 마약 의심 선박에 대한 미국의 공습이 계속될 것이라는 설명이다.
와일스는 2015년 당시 트럼프 타워에서 트럼프를 만났을 때, 트럼프가 부친 서머럴을 거론하며 “나는 유전자로 사람을 평가한다”고 말했다고도 전했다.
와일스는 특히 차기 공화당 유력 대권 주자로 거론되는 밴스 부통령에 대해 “10년간 음모론자였다”며 밴스가 트럼프 비판자에서 지지자로 변신한 것에 대해 “상원의원 출마 당시 (태도를) 전환했다. 어떤 정치적 이유 때문”이라고 평가했다.
와일스는 트럼프의 최측근이었던 일론 머스크 테슬라 최고경영자에 대해서는 “공개적으로 (마약) 케타민을 사용한다”며 “아주 이상한 사람이다. 천재들이 원래 그렇다”라고 평가했다. 그러면서 그의 행동이 항상 “합리적이지 않아서” 자신을 경악하게 했다고도 했다. 또 백악관 러셀 보트 예산국장에 대해서는 “극우 절대 광신도”라고 평가했다.
와일스는 최근 논란이 된 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 처리 문제를 두고 팸 본디 법무장관이 “완전히 실패했다”고 평가하기도 했다. 그러면서 트럼프가 파일에 이름이 있다는 걸 알고 있지만 “트럼프가 끔찍한 일을 저질렀다는 내용은 없다”고 했다. 특히 빌 클린턴 전 대통령이 엡스타인의 호화저택이 있는 섬을 방문했다는 트럼프의 주장에 대해선 “증거가 없다. 그 점에 관해선 대통령이 틀렸다”라고도 했다.
베니티페어는 트럼프의 집권 2기 취임 직전부터 와일스와 꾸준히 인터뷰했다면서 2꼭지로 나눠진 기사를 이날 게재했다.
와일스는 엑스에 “오늘 새벽에 공개된 기사는 나와 최고의 대통령 및 백악관 직원, 내각을 대상으로 한 부정직하게 꾸며진 악의적 기사”라고 반박했다. 그러면서 “중요한 맥락은 무시됐고 나와 다른 사람들이 팀(트럼프 행정부)과 대통령에 대해 언급한 상당 부분이 누락됐다”며 “기사를 읽고 보니 이는 대통령과 우리 팀에 압도적으로 혼란스럽고 부정적인 서사를 그리기 위한 일이었다고 추정한다”고 비판했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
