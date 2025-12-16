미국 11월 신규 고용, 월가 전망치 상회… 실업률 4.6%
비농업 신규 일자리 6만4000개 증가
미국의 11월 비농업 부문 일자리 증가 폭이 월가 전망치를 상회한 것으로 나타났다.
미국 노동부 산하 노동통계국은 16일(현지시간) “11월 비농업 부문 신규 고용이 전월 대비 6만4000개 증가했다”고 밝혔다. 이는 로이터통신이 수집한 전문가 전망치인 5만명을 웃도는 숫자다.
다만 실업률은 4.6%로 전월치인 9월의 4.4%보다 0.2% 포인트 상승했다. 노동통계국은 지난달 13일까지 43일간 이어져 사상 최장으로 기록된 연방정부 셧다운(일시 업무 정지)에 따라 10월 고용 및 물가 통계를 발표하지 않았다.
로이터통신은 “2021년 이후 4년 만에 가장 높은 실업률”이라고 설명했다. 미국의 실업률은 2023년 4월 3.4%로 54년 만에 최저치를 기록한 뒤 증가세로 전환됐다.
노동통계국이 이날 일부를 공개한 10월 고용 통계에서 비농업 부문 신규 일자리는 10만5000개 감소한 것으로 집계됐다. 이는 15만명 이상의 연방정부 공무원 퇴직이 반영된 통계다.
미국 연방준비제도(연준)는 고용·물가 지표를 근거로 기준금리 등 통화정책 방향을 결정한다. 일자리가 늘었지만 실업률도 상승한 11월 고용 지표로는 내년 금리 방향을 예측하기 어려울 것으로 보인다.
앞서 연준은 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 지난 10일 기준금리를 기존 3.75~4.00%에서 0.25% 포인트 인하한 3.50~3.75%로 결정했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
