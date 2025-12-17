피지컬AI, 페리메 얼라이언스 뭉쳤다

컴업 2025 현장서 코스포·전북 피지컬 AI 좌담회

페르소나AI, 리벨리온, 메가존 얼라이언스로 협력

이주완 메가존클라우드 의장은 “개방형 데이터 클라우드 인프라에 대한 구축과 절차를 간소화하고 규제 샌드박스를 통한 테스트 허가나 반입 등 속도를 빠르게 하며 대기업 수요처와 다양한 매칭을 통해 다양한 기업들이 참여할수있게 해야한다”고 밝혔다.