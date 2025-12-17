LG전자 베스트샵 일산본점, 새해 첫 가전 대박람회 개최
프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 일산본점은 내년 1월 1일부터 31일까지 2026년 새해 첫 가전 대박람회 행사를 실시한다고 밝혔다.
이번 행사는 LG전자 베스트샵 일산본점의 새해 첫 세일기간으로 새해를 맞아 가전 교체 및 이사가전, 결혼가전을 준비하는 고객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련되었다.
LG전자 베스트샵 일산본점은 2026년 LG전자 베스트샵 지점 1등 기원을 목표로 다양한 프로모션과 이벤트를 준비했다. 새해 첫 행사로 준비된 만큼 신혼부부, 입주 고객, 가전 노후화로 교체 고민하는 고객 방문 및 문의가 증가할 것으로 기대하고 있다.
특히 해당 매장은 웨딩가전 성지 매장으로 2026 웨딩 오픈런 세일 행사를 1월 1일부터 행사 종료 시까지 전개한다. 신혼가전 및 혼수가전을 구입하는 고양, 일산 지역 예비부부를 대상으로 1대1 맞춤 가전 컨설팅과 함께 특별 추가 혜택을 제공한다.
행사 기간 방문 고객은 인기 생활가전부터 프리미엄 가전까지 폭넓은 제품군을 한 자리에 비교할 수 있으며, 고객 상황에 맞춘 맞춤형 상담 서비스도 제공한다.
매장 관계자는 “2026년 새해를 맞아 고양, 일산 지역 가전고객을 위한 실질적인 가전 혜택을 정성껏 준비했다”며 “특히 새해에 결혼가전 및 입주이사가전 구입을 계획하고 계시다면 무척 좋은 구입 기회가 되실 것”이라고 전했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
