약손명가헬스케어, 연말 총결산 프로모션 진행
디바이스·코스메틱·홈케어 확장 본격화
약손명가헬스케어는 오는 19일부터 26일까지 연말 시즌을 맞아 약손명가헬스케어 공식 온라인몰에서 2025 총결산 프로모션을 진행한다.
이번 행사에서는 약손명가헬스케어의 주요 제품을 최대 57% 할인된 가격으로 선보이며, 한 해 동안 소비자들에게 사랑받은 디바이스·코스메틱·홈케어 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다.
약손명가헬스케어는 에스테틱 1위 브랜드 ‘약손명가’의 테라피 노하우를 바탕으로 올해 다양한 신제품과 신규 브랜드를 선보였다. 특히 뷰티 디바이스 브랜드 ‘올리리라(OLLI LIRA)’는 대표 제품 ‘올리밴드’를 중심으로 홈에스테틱 시장에서 빠르게 입지를 다졌다.
올리밴드는 약손명가 원장진이 직접 설계한 16개 패널 구조와 3단계·9강도 세분화 모드로 개인 맞춤형 리프팅 케어가 가능한 점이 특징이다. 백화점 팝업스토어 연속 성황을 기록하며 소비자 반응을 입증했고, 출시 5개월 만에 1만대 판매를 돌파하며 홈에스테틱 시장에서 존재감을 강화했다.
또한 약손명가의 오리지널 테라피 철학을 담아낸 ‘골기(GOLKI)’ 브랜드는 독자적인 형태의 괄사를 통해 몸과 마음을 천천히 정돈하는 리추얼형 홈케어 경험을 제안하고 있다. 단순 관리 제품을 넘어 라이프스타일 영역으로 확장하며 존재감을 넓혀가고 있으며, 2026년에는 추가 라인업을 선보여 보다 완성도 높은 홈케어 루틴을 제시할 예정이다.
약손명가헬스케어 관계자는 “2025년은 다양한 제품 출시와 오프라인 팝업을 통해 고객들과 더욱 가까이 소통할 수 있었던 한 해였다”며 “2026년에는 약손명가의 전문 테라피 기술을 접목한 기능성 제품뿐 아니라 디바이스·코스메틱 라인을 확장해 더욱 풍성한 브랜드 경험을 제공할 예정”이라고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사