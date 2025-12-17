약손명가헬스케어, 연말 총결산 프로모션 진행

디바이스·코스메틱·홈케어 확장 본격화

이번 행사에서는 약손명가헬스케어의 주요 제품을 최대 57% 할인된 가격으로 선보이며, 한 해 동안 소비자들에게 사랑받은 디바이스·코스메틱·홈케어 제품을 한자리에서 만나볼 수 있다.