재난·시설 관리 드론 접목…양주시 ‘스마트 드론 행정’ 추진
경기 양주시가 양주도시공사와 손잡고 드론 기술을 행정 전반에 접목하는 ‘스마트 드론 행정’ 구축에 본격적으로 나섰다.
양주시는 최근 드론봇인재교육센터에서 양주도시공사 임직원을 대상으로 ‘4차 산업혁명 대비 드론 활용 역량 강화 교육’을 실시했다고 16일 밝혔다. 이번 교육은 공공기관 직원들의 드론 운용 능력을 높이고, 시가 추진 중인 드론 정책 사업에 대한 이해를 공유해 기관 간 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
교육 과정은 드론 기초 이론과 항공안전법규를 비롯해 비행 시뮬레이터 실습, 실제 기체 조종과 항공촬영 체험, 드론 스포츠를 활용한 팀 빌딩 프로그램 등 이론과 실습을 결합한 내용으로 구성돼 참여자들의 호응을 얻었다.
특히 이날 교육에서는 양주시 드론정책팀이 현재 시에서 역점적으로 추진 중인 드론 배송 실증사업과 디지털 트윈 기반 관제 시스템 구축 현황을 도시공사 측과 공유하며 협력 방안을 논의했다.
양 기관은 도시 기반시설 관리와 재난·안전 점검 등 도시공사의 주요 업무에 드론 기술을 적용할 수 있는 방안을 모색하고, 스마트시티 조성을 위한 구체적인 협업 모델을 발굴해 나가기로 뜻을 모았다.
시 관계자는 “이번 교육이 단순한 체험을 넘어 양주시가 보유한 드론 인프라와 기술력이 공공행정 서비스 전반으로 확산되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 시민들이 체감할 수 있는 드론 실증 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.
한편, 양주시 드론봇인재교육센터는 공공부문 드론 전문 인력 양성뿐 아니라 시민 대상 드론 교육과 체험 프로그램을 운영하며 드론 레저 문화 확산과 산업 저변 확대에 기여하고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
