인선이엔티 ‘인선1%장학재단’ 올해 49명 장학금 지급

지역사회와 상생 협력 적극 추진

장학재단의 재원은 인선이엔티 임직원의 자발적인 기부와 회사의 후원금으로 마련되며, 취약계층 학생들을 선정해 지원해 왔다.

올해도 1학기 1880만원, 2학기 3400만원 등 총 5280만원을 지급하며 교육 격차 해소에 기여했다.

인선이엔티는 설립 이후 매년 약 5000만원 이상 규모의 장학금을 지급해 왔으며, 지역 내 다양한 행사에도 적극적인 후원을 진행하면서 지역사회의 성장을 꾸준히 돕고 있다.