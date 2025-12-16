[단독] “통일교, ‘총선 위해 잘 사용’ 현금 건네” 김규환 “앞뒤 안 맞아”
한·일 해저터널 로비 명목
김규환 “총선 무렵 금품 수수, 앞뒤 안 맞아”
경찰이 통일교 금품 수수 의혹을 받는 피의자 압수수색 영장에 “2020년 4월 총선 무렵 통일교 천정궁 내에서 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장으로부터 ‘총선을 위해 잘 사용하라’는 말과 함께 현금이 들어있는 상자를 수수했다”고 적시한 것으로 파악됐다. 정치자금법 위반 혐의를 받는 김규환 전 미래통합당 의원 측은 “천정궁에 간 적이 없을 뿐더러 총선 무렵에야 정치 자금을 받는다는 건 앞뒤가 맞지 않는다”고 적극 반박했다.
16일 국민일보가 입수한 피의자 압수수색 영장에 따르면 경찰 ‘통일교 게이트’ 전담 수사팀은 한 총재와 윤 전 본부장이 한·일 해저터널 사업을 위해 여야 정치인들을 상대로 금품을 제공한 것으로 보고 있다. 경찰은 이들의 정치권 로비 배경으로 “한·일 해저터널 구상을 실현하는 데 필요한 대규모 공사 및 산업 기술에 대한 정부 정책의 협조를 얻거나, 통일교 산하 산업체 및 기업과 관련된 정책적 지원 규제 완화를 위한 것”이라고 기재했다. 이에 따라 제20대 후반기 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원으로 활동한 이력이 있는 김 전 의원 등을 상대로 금품을 제공하기로 한 것으로 보고 있다.
그러나 김 전 의원 측은 “천정궁에 간 적 없고, 윤 전 본부장을 만나거나 전화 한 통 한 적 없다”고 의혹을 부인했다. 2020년 4월 총선 무렵이 돼서야 정치자금을 전달한 것도 논리가 맞지 않는다는 입장이다. 통일교 의혹 관련 김 전 의원과 임종성 전 더불어민주당 의원은 정치자금법 위반, 전재수 전 해양수산부 장관은 뇌물 수수 혐의를 받고 있다.
경찰은 당시 통일교의 현안 사업으로 한·일 해저터널 건설 계획과 천정궁 건립으로 파악했다. 경찰은 이를 입증할 수 있는 통일교 내부 보고 문건과 계획서, 정부 및 지방자치단체 협조 계획, 자료집 등 광범위한 자료를 압수수색 대상으로 올린 것으로 파악됐다. 금품 수수를 확인할 수 있는 수첩과 영수증 등도 포함됐다. 특히 피의자들의 통일교 방문 내역을 확인할 수 있는 일정표와 초청장 등도 있었다. 다만 경찰은 실제 압색에서 이 물건들을 전부 확보하지는 않은 것으로 알려졌다.
수사팀은 전날 금품 수수 및 공여 의혹을 받는 여야 정치인들과 한 총재, 윤 전 본부장을 약 15시간 동안 압수수색했다. 압수수색 대상에 천정궁 등 통일교 근거지도 포함된 만큼 경찰의 수사 범위가 통일교의 정치권 로비 전반으로 확대될 수 있다는 전망도 제기됐다. 경찰은 이날 김건희 특검 사무실을 추가 압수수색했다. 경찰은 17일 오전엔 서울구치소에 수감 중인 한학자 통일교 총재를 방문 조사할 예정이다.
