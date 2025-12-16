[단독] “통일교, ‘총선 위해 잘 사용’ 현금 건네” 김규환 “앞뒤 안 맞아”

한·일 해저터널 로비 명목

김규환 “총선 무렵 금품 수수, 앞뒤 안 맞아”

경기도 가평군 통일교 천정궁. 연합뉴스

압수수색 영장에 “2020년 4월 총선 무렵 통일교 천정궁 내에서 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장으로부터 ‘총선을 위해 잘 사용하라’는 말과 함께 현금이 들어있는 상자를 수수했다”고 적시한 것으로 파악됐다. 정치자금법 위반 혐의를 받는 김규환 전 미래통합당 의원 측은

“천정궁에 간 적이 없을 뿐더러 총선 무렵에야 정치 자금을 받는다는 건 앞뒤가 맞지 않는다”고 적극 반박했다.

한 총재와 윤 전 본부장이 한·일 해저터널 사업을 위해 여야 정치인들을 상대로 금품을 제공한 것으로 보고 있다. 경찰은 이들의 정치권 로비 배경으로 “한·일 해저터널 구상을 실현하는 데 필요한 대규모 공사 및 산업 기술에 대한 정부 정책의 협조를 얻거나, 통일교 산하 산업체 및 기업과 관련된 정책적 지원 규제 완화를 위한 것”이라고 기재했다. 이에 따라 제20대 후반기 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원으로 활동한 이력이 있는 김 전 의원 등을 상대로 금품을 제공하기로 한 것으로 보고 있다.