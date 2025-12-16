기재부 1급 전격 인사…부처개편 앞두고 핵심 보직 교체
기획재정부가 내년 1월 조직 개편을 앞두고 1급 인사를 단행했다.
기재부는 16일 실장급(1급) 인사를 통해 조용범(54) 예산총괄심의관을 예산실장으로, 조만희(56) 조세총괄정책관을 세제실장으로 임명한다고 밝혔다.
조용범 실장은 행정고시 39회로 입직 후 예산총괄과장·예산정책과장, 예산총괄심의관·사회예산심의관·대변인 등을 두루 거친 ‘예산통’으로 평가된다. 문재인정부 시절에는 대통령비서실 경제정책비서관실 선임행정관, 아시아개발은행연구소(ADBI) 수석전문관 등 대외·정책 경험도 갖췄다.
조만희 실장은 행시 40회로 소득·법인세정책관과 재산·소비세정책관 등을 역임한 정통 세제 관료로 분류된다. 정책기획위원회 소득주도성장추진단 정책지원관으로도 근무했으며, 벨기에 브뤼셀에 위치한 세계관세기구(WCO) 파견관으로 근무하는 등 국제 조세 경험도 있다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
