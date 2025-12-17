채용 한파에 덩달아 얼어붙는 채용 플랫폼… 활로 찾기 ‘안간힘’
알바몬, 토스와 전략적 MOU 체결
여러 플랫폼, 커뮤니티앱·은행과도 맞손
“전통적 사업 구조 벗어날 때”
꽁꽁 얼어붙은 취업 시장에 채용 플랫폼도 얼어붙고 있다. 경기 불황으로 신규 채용에 나서는 기업이 줄어든 탓이다. 이에 플랫폼들은 줄어든 기업 고객을 대신해 구직자 고객을 최대한 유치하기 위해 금융, 커뮤니티 플랫폼 등과 협력을 강화하고 있다. 이용자와의 접점을 넓혀 구직 지원율을 끌어올리고, 외국인 등 ‘틈새 고객’도 발굴하려는 것이다.
잡코리아가 운영하는 구인·구직 플랫폼 알바몬은 15일 토스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 두 기업의 서비스를 연동한 ‘토스 알바’를 선보였다. 이용자는 토스 앱 안에서 알바몬이 검증한 채용 공고를 탐색할 수 있다. 또 토스에서 작성한 프로필로 별도의 이력서 없이 구직 공고에 즉시 지원하는 것도 가능하다. 월간활성이용자수(MAU)만 2480만명에 달하는 토스와 손을 잡아 신규 이용자를 대거 유인하려는 전략이다.
잡코리아는 직장인 전용 커뮤니티 앱 ‘블라인드’도 공략 중이다. 지난 7월부터 잡코리아 공고와 바로 연결되는 ‘채용’ 탭을 블라인드 앱 안에서 운영 중이다. 블라인드는 재직 사실을 인증한 직장인만 가입할 수 있는 직장인 대표 커뮤니티다. 올해 6월 기준 가입자 수는 1300만명이다. 이용자의 81%는 25~44세로, 이직과 재취업이 가장 활발한 연령대가 모여 있기에 노출 효과가 크다는 분석이다.
한국인 중심의 채용 시장에서 벗어나 사업 다각화도 모색한다. 잡코리아와 사람인, 인크루트, 원티드랩 등 다수 채용 플랫폼은 우리은행과 함께 외국인 이용자 대상 서비스를 제공하고 있다. 한국에 정착하려는 외국인 경우 통장과 카드 개설 과정에서 금융사 앱을 가장 먼저, 필수적으로 찾기 때문이다. 우리은행의 외국인 전용 금융 앱 ‘우리WON글로벌’에 접속하면 협업 플랫폼의 외국인 채용 정보를 한 번에 조회할 수 있다.
취업 시장에 역대급 한파가 이어지면서 채용 플랫폼들은 ‘사업 아이템’ 자체를 위협받는 상황이다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난 2분기 기준 20·30대를 신규 채용하는 임금 근로 일자리는 240만8000개로 집계됐다. 1년 전보다 11만6000개가 감소했고, 2018년 관련 통계 작성 이후로는 동기 기준 최소 규모다. 기업들의 채용 의지도 미약한 상황이다. 한국경제인협회가 매출액 기준 500대 기업을 대상으로 ‘2025년 하반기 대졸 신규채용 계획’을 조사한 결과 응답기업 10곳 중 6곳은 올해 하반기 신규채용 계획을 수립하지 못했거나, 채용 계획이 없다고 답했다.
실제 채용 플랫폼의 수익성도 내려앉고 있다. 사람인은 올해 3분기 기준 매출 약 308억원, 영업이익 약 58억원을 기록했다. 지난해 3분기와 비교하면 매출과 영업이익이 각각 6%와 10% 이상 감소했다. IT 업종 채용을 중개하는 원티드랩 또한 3분기 영업이익이 5억3508만원으로 전년 동기 대비 7%가 감소했고, 누적 기준 약 1억5000만원의 영업손실을 기록 중이다. 업계 관계자는 “전통적 사업 구조에서 벗어나 새로운 가능성을 찾아야 할 시점”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사