문체부 장관 “K팝 글로벌 확산에 전력…5만석 돔구장 건설 추진”
문화체육관광부는 한류 대표 콘텐츠인 K팝 진흥을 위해 장기적으로 5만석 규모의 돔구장 건설을 추진하는 등 전방위적인 공연 환경 개선 정책을 마련한다.
최휘영 문체부 장관은 16일 세종시 정부세종컨벤션센터 진행된 문체부의 대통령 업무보고에서 “K-팝의 세계적 위상이 더욱 확고해질 수 있도록 글로벌 확산에 힘을 쏟겠다”면서 “우선 K팝 공연장 부족 문제를 해결하기 위해 공연장 확충을 추진하겠다”고 밝혔다.
최 장관은 “단기적으로는 내년에 지방에 있는 체육시설들을 (공연장으로) 활용할 계획”이라며 “체육시설의 음향과 조명시설을 조금만 보강하면 공연장으로 잘 활용할 수 있을 것”이라고 설명했다. 이어 “중기적으로 서울 아레나, 고양 아레나 등 다양한 지자체에서 이미 아레나 건설을 시작하고 있다”며 “차질 없이 건설이 이뤄지면 2027년이나 2028년쯤에 몇 개의 아레나가 만들어지게 된다”고 말했다. 아레나 건설에는 체육기금을 활용하겠다는 계획도 밝혔다.
또 5만명 이상을 수용할 수 있는 돔구장을 짓겠다는 장기적 목표도 공개했다. 최 장관은 “우리도 5만 석 규모의 돔구장을 갖춰야 할 필요가 있다”며 “스포츠용 돔구장을 공연장으로 쓰는 일본과 달리 우리는 미리 스포츠와 공연 양쪽을 다 반영해 계획하고 있다”고 말했다.
침체한 한국 영화 산업을 활성화하기 위한 지원 정책도 보고했다. 최 장관은 “영화·영상 산업이 산업적으로 결실을 맺을 수 있도록 다양한 전략을 구사하겠다”며 “’극장 가치의 재발견 프로젝트’와 함께 ‘구독형 영화 패스 제도’를 도입해 극장 관객 수를 다시 회복할 수 있게 하겠다”고 강조했다.
문화유산을 활용한 K-컬처 진흥 방안도 설명했다. 최 장관은 “국립중앙박물관을 더 편안하게 관람할 수 있도록 증설 계획을 세워서 세계 3대 박물관으로 키우겠다”며 “우리가 남기는 모든 디지털 자산을 후세에 안전하게 물려줄 수 있도록 ‘디지털 외규장각’을 세우는 프로젝트도 착수하겠다”고 말했다.
이와 함께 기초예술 진흥을 위해 복지·금고 등 생계 지원책을 강화하고, 문학·연극·미술 등 다양한 기초 예술의 창작 지원을 확대하겠다는 방침도 밝혔다. 또 지역 간 문화 격차를 줄이기 위해 지역에서 K팝 아이돌의 공연이나 ‘신라 금관전’과 같은 유명한 전시회가 더 자주 열릴 수 있게 하겠다고 보고했다.
