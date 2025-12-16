리벨리온의 자신감… “결국 엔비디아와 같은 링 설 것”

박성현 대표, 창립 5주년 기자간담회

리벨쿼드, 엔비디아 H200 대비 전력효율성 2.4배

“내년 상장예비심사 청구 목표로 준비 중”

박성현 리벨리온 대표가 16일 경기 성남시 리벨리온 본사에서 열린 창립 5주년 기념 기자간담회에서 발언하고 있다. 리벨리온 제공

마샬 초이(왼쪽부터) 리벨리온 최고사업책임자(CBO), 박성현 최고경영자(CEO), 신성규 최고재무책임자(CFO)가 16일 경기 성남시 리벨리온 본사에서 열린 창립 5주년 기념 기자간담회에서 질의응답을 진행하고 있다. 리벨리온 제공

오픈소스 소프트웨어가 주목을 받는 추세다.

초이 CBO는 “리벨리온은 기존 오픈소스 프레임워크 위에서 자연스럽게 쓰일 수 있는 가속기를 지향한다”며

“오픈소스에 익숙한 개발자라면 리벨리온 칩 사용법을 이미 알고 있는 셈”이라고 말했다.