리벨리온의 자신감… “결국 엔비디아와 같은 링 설 것”
박성현 대표, 창립 5주년 기자간담회
리벨쿼드, 엔비디아 H200 대비 전력효율성 2.4배
“내년 상장예비심사 청구 목표로 준비 중”
국내 대표 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 “비(非) 엔비디아 생태계의 선봉장이 되겠다”는 포부를 밝혔다. AI 추론에 특화된 자사 신경망처리장치(NPU)를 앞세워 내년부터 본격적인 글로벌 진출에 나서겠다는 구상이다.
박성현 리벨리온 대표는 16일 경기도 성남 리벨리온 본사에서 열린 창립 5주년 기념 기자간담회에서 “지난 5년은 글로벌 AI 인프라 시장으로 나가기 위한 기초 체력을 쌓는 시기”였다며 “다음 5년은 글로벌로 나갈 시점이다. 결국 엔비디아와 같은 링에 올라 경쟁을 하겠다는 각오”라고 말했다.
리벨리온의 주력 제품은 AI 추론형 NPU ‘리벨쿼드’다. AI에서 ‘학습’이 대규모 데이터를 투입해 모델 자체를 만드는 단계라면 ‘추론’은 학습된 AI 모델이 결과를 생성하며 실제 서비스를 제공하는 단계다. 기존에 널리 사용된 그래픽처리장치(GPU)는 학습부터 추론까지 모든 작업에 활용이 가능한 범용성을 지녔지만 불필요한 전력 소모가 크다는 단점이 있었다. 이에 비해 NPU는 압도적인 전성비(전력 대비 성능)로 추론에만 특화된 연산을 수행할 수 있다.
리벨리온에 따르면 리벨쿼드는 엔비디아의 고성능 GPU ‘H200’과 비교해 연산 처리량이 1.2배 많으면서 전력 효율성은 2.4배 높다. 리벨리온의 1세대 NPU ‘아톰’ 역시 이달부터 SK텔레콤 에이닷의 통화 요약 서비스 등에 사용되며 성능을 입증하고 있다. 마샬 초이 리벨리온 최고사업책임자(CBO)는 “지금까지는 AI 학습 시장이 압도적이었지만 앞으로는 추론 분야가 더 큰 시장이 될 것이라는 게 업계의 예측”이라고 말했다.
유연한 소프트웨어 연결성도 리벨리온의 강점으로 꼽힌다. AI 칩과 같은 하드웨어의 성능 최적화를 위해선 그에 맞는 소프트웨어가 필요하다. 기존에는 기업들이 자사 반도체에만 사용할 수 있는 전용 소프트웨어를 설계했지만 최근에는 오픈소스 소프트웨어가 주목을 받는 추세다. 초이 CBO는 “리벨리온은 기존 오픈소스 프레임워크 위에서 자연스럽게 쓰일 수 있는 가속기를 지향한다”며 “오픈소스에 익숙한 개발자라면 리벨리온 칩 사용법을 이미 알고 있는 셈”이라고 말했다.
리벨리온은 일본, 사우디아라비아, 미국 3개국을 중심으로 해외 진출을 본격화할 계획이다. 현재 미국 주요 업체들과는 2세대 칩 기술 검증(PoC)을 진행 중이다.
기업공개(IPO) 계획도 언급했다. 박 대표는 “내년 상장예비심사 청구를 목표로 준비하고 있다”고 말했다. 코스닥 상장을 우선 추진하고 장기적으로는 미국 나스닥 상장도 검토한다는 방침이다.
성남=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
